皇室都分開飛！爸堅持家族搭機「分散風險」 律師曝：保單這樣寫才穩

家族旅遊本該是開心團聚的時光，但為了「分散風險」而刻意分開搭機，甚至開始規劃身後財產分配，你會覺得是杞人憂天還是深謀遠慮？近日有網友分享爸爸堅持全家兵分兩路搭機的趣聞，引發熱議；另一名人妻則因擔憂全家若不幸「全軍覆沒」，財產會落入平時對她不好的公婆手中，急忙上網求助律師。

一名女網友在Threads發文分享，全家計畫去北海道旅遊，但爸爸為了「分散風險」，堅持不讓一家四口搭同一班飛機。爸爸安排原PO和媽媽搭乘星宇航空，自己則帶著弟弟搭乘長榮航空，甚至一度因為「家裡要有男丁」而不讓弟弟去，原PO雖然覺得爸爸多慮，甚至開玩笑叫爸爸「乾脆提前三天搭船去」，但話題也引發許多網友共鳴。

許多經歷過早期空難頻發年代的網友紛紛力挺：「爸爸是對的，這是有錢人的思維」、「Kobe和英國皇室都有類似的不成文規定」、「雞蛋不要放在同一個籃子裡」。但也有另一派網友認為：「一家人就是要整整齊齊，獨活下來的人處理後事更痛苦」。

除了搭機策略，更有未雨綢繆的人妻考慮到遺產分配問題。原PO在臉書社團「律師免費法律諮詢（台灣）」發文請教律師，假設全家出國不幸發生空難導致「全軍覆沒」（夫妻與子女皆亡），她能否透過預立遺囑，指定名下財產全數留給娘家媽媽？她直言：「公婆對我不好，萬一我家都沒人了，也不想給公婆家。」

暸解法律的網友留言指出三大關鍵：

1.遺產分配： 依據《民法》，若第一順位繼承人（子女）與配偶皆已過世，繼承權會回到第二順位，也就是死者的「父母」。因此，原PO的遺產在法律上本就是由娘家父母繼承，公婆身為姻親無權繼承媳婦遺產。

2.保險理賠： 律師建議保單受益人應「明確指定」寫上娘家媽媽的名字。這樣理賠金會直接給付給媽媽，不計入遺產總額，也不會受到特留分的限制，是最保險的做法。

3.遺囑效力： 若要自書遺囑，除了格式需符合法律規定，最重要的是「要讓人找得到」，否則也是白費。

