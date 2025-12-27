皇家御品燕窩成年度養顏補品黑馬

▲「皇家御品燕窩」隆重上市

【記者 劉嘉菲／台北 報導】養身補品市場競爭激烈，其中表現亮眼的黑馬非瀚軒興業推出的「皇家御品燕窩」莫屬，今年屢創下高詢問度與回購率，成功吸引秋冬養身族、孕婦族群與送禮市場的關注。

▲「皇家御品燕窩」燕窩含量達36公克，創下即飲燕窩市場天花板

泰國的燕窩只占全球市占的5%，所以在品質及稀有度是非常珍貴且稀少的。「皇家御品燕窩」以高達 36 克的頂級泰國燕盞含量著稱，並添加日本大廠海洋膠原蛋白、含有天然氨基酸、蛋白質與礦物質的高濃度燕窩酸，適合於季節交換時期作為日常滋補保養，《本草綱目》中記載燕窩屬滋補類食材，古籍中常見以燕窩入膳，用於日常調理與養身保健。

「皇家御品燕窩」主打「看得見濃度、喝得到扎實口感」，並通過台灣及泰國 SGS 雙重檢驗，在原料選擇與製程上皆嚴格品質管理，獲眾多消費者回購，成為家庭日常保養與節慶送禮的常備選擇。

▲「皇家御品燕窩」燕窩含量達36公克，口感濃郁真材實料

瀚軒興業表示：「我們希望以真材實料重新定義補品市場。36 克燕窩不僅是數字，而是真實原料的呈現，讓消費者喝得出品質、感受得到用心。」未來品牌也計畫推出更多養身相關系列產品，持續深耕健康美麗市場。(記者劉嘉菲翻攝)