皇家禮炮變凶器！羅東卡拉OK店爆大亂鬥 男子遭10人圍毆全身血送醫

謝姓男子被對方抓起「皇家禮炮」砸頭，導致全身是血送醫。（記者林坤瑋翻攝）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭羅東一家卡拉OK店九日深夜發生鬥毆事件，兩名酒客在店內疑因不慎擦撞引發口角，其中一名謝姓男子被對方撂來十多人圍毆，還抓起「皇家禮炮」砸頭，導致全身是血送醫，警方獲報迅速到場處理，但涉嫌動手的一夥人已離開現場，全案正持續追緝中。

三十多歲謝男是棉被販賣商，九日晚與五名好友至羅東中華路一家卡拉OK店消費，席間氣氛熱絡，當晚謝男獨自走出包廂，準備回車上拿東西，卻在走廊上與其他酒客發生碰撞，雙方帶著酒意互嗆衍生衝突，對方找來十多人助陣爆打謝男，並拿起「皇家禮炮」砸頭，造成謝男全身血流滿身，現場其他人見狀隨即報案求助。

羅東警分局表示，九日晚間十時許，民眾飲酒後在卡拉OK走廊與另名身分不明酒客因細故發生口角，演變成肢體衝突，負傷民眾隨即請求店家援助並報警。警方獲報後出動快打部隊，二十多輛警車到場，對方發現有人報案，趕緊分乘多輛轎車逃離現場，留下謝男等人，所幸謝男意識清楚，送醫縫合無生命危險；警方調閱相關監視器後，目前已掌握多名涉案男子身分，將通知到案說明，依傷害、聚眾鬥毆等罪偵辦。