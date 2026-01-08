皇將佈局南韓 搶攻全球製藥設備升級商機

【記者柯安聰台北報導】皇將科技（4744）8日宣佈將赴南韓平澤市設立製造與研發基地，作為未來亞洲市場的重要營運樞紐。皇將表示，公司近年來以台灣為核心，逐步擴展至美國、印度等主要市場，並於2023年完成對南韓軟膠囊設備專業製造商「昌誠軟膠囊技術公司（Changsung Softgel System Ltd.）」100％併購，正式深化在東北亞製藥設備市場的戰略據點，也與南韓大永製藥科技簽訂全球總代理的合作備忘錄（MOU），並進一步規劃，將於平澤浦升(BIX)地區、京畿經濟自由區作為公司南韓市場的製造與研發核心據點，與更多製藥技術、設備廠商等更多合作機會。







(圖)皇將8日宣佈將赴南韓平澤市打造為先進製造與研發據點，並與南韓大永製藥科技簽訂全球總代理的合作備忘錄，深化南韓市場佈局。圖中為平澤市市長鄭長善、圖右為皇將董事長林靜宜、圖左台中市政府國際事務委員會委員施郭鳳珠。



皇將指出，平澤市近年來積極發展半導體、未來汽車、氫能等高附加價值產業，並同步推動產業結構升級，與皇將在精密自動化、製程控制、潔淨生產環境及高規格製藥設備等核心技術高度契合。皇將看好平澤市在產業聚落、物流條件與技術人才供給上的優勢，預計將平澤浦升(BIX)地區、京畿經濟自由區作為韓國市場的製造與研發核心據點，不僅以製造據點為目標，更期望與平澤市先進產業創造共同成長的產學研連結創新夥伴，一同為地方技術自主與全球競爭力提升作出貢獻的發展效應。



皇將進一步指出，公司在平澤市的重點投資與合作方向將分為創新技術設備開發、產學合作升級，以「強化全球技術與市場競爭力」為核心策略，鞏固在製藥包裝與自動化設備領域的專業地位。（自立電子報2026/1/8）