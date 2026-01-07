皇將去年營收改寫歷年新高

財經中心/綜合報導

皇將科技(4744) 12月合併營收達3.63億元，月增197.21％、年增17.06％，累計2025年第四季合併營收達5.58億元，季增123％、年增11.85％，累計2025年全年合併營收達14.57億元，年增13.19％，2025年公司營運持續展現穩健成長動能， 12月、第四季、全年營收三創成立以來歷年新高！

皇將表示，2025年交出公司成立以來營收最高的一張成績單，其主要是受惠於全球製藥包裝市場需求在關稅政策明朗後持續的回溫，帶動公司旗下數粒線與軟膠囊生產線訂單需求明顯增加，出貨逐季往上走高，加上韓國昌誠在2023年併購後管理綜效逐漸展現，透過交叉銷售與技術整合，成功拓展北美、印度、歐洲等市場多家國際知名的醫藥客戶，雙雙創造公司整體營運規模放大。

廣告 廣告

展望2026年，皇將對於整體營運穩健成長深具信心。皇將祭出2026年三大營運成長方針，「全球化佈局、創新產品推出、策略合作綜效展現」，持續鞏固市場領先地位，也推動公司營運更上一層樓。

皇將將持續憑藉著成立45年來所佈建的完整整線自動化/智慧化解決方案、多項自主發明的專利技術、軟體檢測系統以及全球化服務網絡等優勢，持續滿足大型製藥企業對高效、安全與可追蹤生產線的嚴格需求，期待隨著三大重要策略執行效益逐步展開，將為公司整體長期營運成長帶來正面的挹注，並持續為股東創造利益最大化。