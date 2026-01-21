皇將攜手韓京畿經濟自由管理廳簽署MOU打造亞洲製藥設備樞紐

皇將(4744)與京畿經濟自由區簽署投資備忘錄，正式建立策略夥伴關係，布局韓國作為全球製造與研發的重要基地。圖左為董事長林靜宜、圖右為京畿經濟自由區管理廳金能植廳長

財經中心/綜合報導

製藥包裝自動化設備大廠皇將科技(4744) 持續推進全球化布局，宣布與京畿經濟自由區管理廳正式簽署投資備忘錄，象徵雙方正式建立長期且具策略意義的投資合作夥伴關係。皇將表示，京畿經濟自由區位置優越，適合建立先進製造與研發基地，皇將公司有強烈意願做進一步投資，作為深耕韓國、放眼全世界的重要基地。

京畿經濟自由區管理廳於1月19日至21日為期三天訪問臺灣，由廳長金能植率領投資招商團隊長及實務人員等共4人組成代表團，期間向臺灣主要生技、保健與製藥設備企業及產業相關人士，系統性介紹京畿經濟自由區的投資環境與產業競爭力，並同步推動結合投資協約簽署的投資招商說明（IR）活動。

此次投資備忘錄源自皇將先前參與2025年與大韓貿易投資振興公社（KOTRA）共同舉辦之韓國投資招商說明會（IR）活動後，雙方歷經多次交流、實地評估與策略討論，逐步凝聚合作共識，最終促成具代表性的策略性投資合作。備忘錄於皇將臺中總部完成簽署，在雙方團隊共同見證下完成，展現京畿經濟自由區與皇將對深化先進製造與製藥設備產業合作的高度共識，也象徵雙方在全球製藥設備產業建立長期互信夥伴關係的嶄新起點。

皇將董事長林靜宜於簽約儀式中表示，此次投資備忘錄的簽署對皇將全球布局具有關鍵意義。皇將打算以昌誠軟膠囊既有技術與營運基礎為核心，投資建置生技保健與製藥用軟膠囊設備、製藥生產與包裝設備等先進製造產線，並同步設立研發（R&D）中心及測試與驗證設施，進一步結合韓國在先進製造、材料與工程技術方面的產業優勢，全面強化產品開發、製程優化與國際法規驗證能量，為全球客戶提供更即時且高品質的解決方案。未來該基地除服務韓國市場外，亦將成為支援亞洲及其他海外市場的重要製造與技術樞紐。

金能植廳長於簽署儀式中表示，本次投資協約是透過2025年與KOTRA共同推動的臺灣當地投資招商說明活動所發掘之全球醫療器材企業合作成果，成功開花結果。並強調，京畿經濟自由區管理廳將全力提供行政與制度上的支援，使平澤浦升地區成長為先進生技保健與製藥設備製造與研發的核心據點。未來也將持續擴大與臺灣及亞洲主要企業的策略合作，積極推動以生技、保健與製藥設及先進製造產業為核心的全球投資招商。

皇將進一步表示，京畿經濟自由區具備成熟的產業聚落、完善的國際物流條件與高階技術人才資源，其中平澤浦升地區鄰近半導體、精密製造及先進材料等產業核心，與公司在精密自動化、製程控制、潔淨生產環境及高規格製藥設備等關鍵技術高度契合。透過此次投資布局，皇將不僅可強化在韓國及東北亞市場的在地化服務與即時支援能力，也將加速串聯京畿道及周邊包括平澤、華城、安山、水原等地區既有生技與醫療器材產業能量，吸引相關零組件、材料與系統廠商共聚發展，逐步擴大研發與製造人才需求，為區域產業升級與地方經濟注入長期成長動能。

展望未來，皇將對整體營運穩健成長深具信心。皇將將持續以台灣為研發與技術核心，深化全球化製造與服務布局，透過台灣、美國、印度與韓國等海外據點的製造與市場布局的協同運作，強化全球服務網絡，滿足國際製藥企業對高效率、高穩定度與高法規標準生產線的解決方案需求。此次攜手京畿經濟自由區管理廳的投資合作，不僅象徵皇將全球化布局再下一城，也為公司中長期營運成長、技術升級與市場競爭力奠定更穩固的基礎。隨著亞洲市場需求持續升溫及各國製藥產業朝向高效率、智能化與永續製造發展，皇將將加大在智慧工廠、節能製程與潔淨生產技術的投入，結合在地化研發與產學合作，加速技術升級與產品應用落地，期望在穩健經營基礎上，推動公司營運規模與國際競爭力持續提升。