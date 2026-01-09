皇將深化韓市場 赴平澤搶攻全球製藥設備升級商機

皇將宣佈將赴韓國平澤市打造為先進製造與研發據點，並與韓國大永製藥科技簽訂全球總代理的合作備忘錄，深化韓國市場佈局。圖中為平澤市市長鄭長善、圖右為 董事長 林靜宜、圖左台中市政府國際事務委員會委員 施郭鳳珠。

製藥包裝自動化設備大廠皇將科技(以下簡稱”皇將”，股票代號4744) 持續推進全球化市場布局，宣佈將赴韓國平澤市設立製造與研發基地，作為未來亞洲市場的重要營運樞紐。皇將表示，公司近年來以台灣為核心，逐步擴展至美國、印度等主要市場，並於2023年完成對韓國軟膠囊設備專業製造商「昌誠軟膠囊技術公司（Changsung Softgel System Ltd.）」100％併購，正式深化在東北亞製藥設備市場的戰略據點，也與韓國大永製藥科技簽訂全球總代理的合作備忘錄（MOU），並進一步規劃，將於平澤浦升(BIX)地區、京畿經濟自由區作為公司韓國市場的製造與研發核心據點，不僅強化對當地及周邊市場的服務與支援能力，與更多製藥技術、設備廠商等更多合作機會，亦隨著新產能、新技術的加入，創造公司營運邁入下一個里程碑。

皇將表示，平澤市市長鄭長善率領團隊於今日到訪皇將公司，以及台中市政府國際事務委員會委員施郭鳳珠安排並陪同。雙方就產業合作、技術交流與未來發展方向進行深入交流。皇將林靜宜董事長表示：「非常榮幸能在這個重要時刻，與平澤市長及市府團隊一同交流產業發展經驗與合作願景；同時，今日能夠共同見證平澤市與台中市正式締結為姐妹市，個人深感意義深遠，不僅象徵台韓地方城市交流邁入新階段，也為未來產業、科技與人才層面的長期合作奠定良好基礎。」皇將長期深耕台中，未來透過平澤市的產業聚落優勢，有助於促進台韓雙邊在高階製造與先進設備領域的實質落地。

皇將指出，平澤市近年來積極發展半導體、未來汽車、氫能等高附加價值產業，並同步推動產業結構升級，與皇將在精密自動化、製程控制、潔淨生產環境及高規格製藥設備等核心技術高度契合。皇將看好平澤市在產業聚落、物流條件與技術人才供給上的優勢，預計將平澤浦升(BIX)地區、京畿經濟自由區作為韓國市場的製造與研發核心據點，不僅以製造據點為目標，更期望與平澤市先進產業創造共同成長的產學研連結創新夥伴，一同為地方技術自主與全球競爭力提升作出貢獻的發展效應。

皇將進一步指出，公司在平澤市的重點投資與合作方向將分為創新技術設備開發、產學合作升級，以「強化全球技術與市場競爭力」為核心策略，鞏固在製藥包裝與自動化設備領域的專業地位。

皇將持續深化智慧工廠與未來型生產線的設備開發，結合模組化設計、自動化控制與操作便利性，協助製藥客戶提升生產效率並有效降低營運成本；同時，因應全球製藥產業對永續發展與節能減碳的高度重視，皇將亦積極布局環保製造與能源效率相關技術，涵蓋廢棄物減量型包裝設備、節能製程設計，以及符合國際規範的潔淨生產解決方案，期望在滿足品質與法規要求的同時，推動產業朝向更具永續性的生產模式發展。

皇將將透過與當地企業、研究機構的合作生態系，一方面，推動實務導向的人才培訓與技術交流機制，透過「訓練－就業」的銜接模式，培養具備先進製造與自動化能力的技術人才，另一方面，與更多不同系統技術的企業創造結合契機，有助於加速新技術導入與設備升級，並建立符合GMP與國際無塵室標準的製程與驗證體系，提升整體產品的全球競爭力。

展望未來，皇將對於整體營運穩健成長深具信心。皇將持續以穩健經營為原則，深化與全球製藥產業客戶的合作關係，並透過跨區域布局與產業鏈整合，持續滿足大型製藥企業對高效、安全與可追蹤生產線的嚴格需求，此次公司藉由韓國平澤製造與研發據點的建置，不僅可提升對亞洲市場的即時服務能力，也將成為未來支援北美、印度等市場的重要節點，以期為公司營運成長注入穩健的動能。