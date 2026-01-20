皇將與京畿管理廳簽MOU 搶先卡位亞洲高階製藥設備供應鏈

【記者許麗珍／台北報導】皇將(4744) 今宣布與京畿經濟自由區管理廳正式簽署投資備忘錄，加速全球化布局 ，規劃以韓國為核心，建置先進製造與研發基地，作為深耕東北亞、連結全球市場的重要據點；此次投資布局，被視為搶先卡位亞洲高階製藥設備供應鏈的重要一步。

皇將打算以昌誠軟膠囊既有技術與營運基礎為核心，投資建置生技保健與製藥用軟膠囊設備、製藥生產與包裝設備等先進製造產線，並同步設立研發中心及測試與驗證設施，進一步結合韓國在先進製造、材料與工程技術方面的產業優勢，全面強化產品開發、製程優化與國際法規驗證能量。未

皇將表示，未來該基地除了服務韓國市場外，也將成為支援亞洲及其他海外市場的重要製造與技術樞紐。 這次正式簽署投資備忘錄，象徵雙方正式建立長期且具策略意義的投資合作夥伴關係。

皇將董事長林靜宜指出，京畿經濟自由區具備產業聚落、物流與人才優勢，符合皇將長期發展先進製藥設備與高規格製程的戰略需求。

京畿經濟自由區平澤浦升地區鄰近半導體、精密製造與先進材料產業核心，與皇將在精密自動化、製程控制、潔淨生產環境及高規格製藥設備等關鍵技術高度契合，有助於串聯當地生技、醫療器材與零組件供應鏈，形成完整產業生態系。

林靜宜表示，韓國基地未來不僅服務當地市場，也將成為支援亞洲及其他海外市場的重要製造與技術樞紐，透過結合韓國在先進製造、工程與材料技術的優勢，全面提升公司在全球製藥設備市場的競爭力。

若從產業角度觀察，皇將表示隨著全球製藥產業朝向高效率、智能化與高法規標準發展，國際藥廠對高穩定度與快速交付的製造設備需求持續升溫。皇將此次投資布局，被視為搶先卡位亞洲高階製藥設備供應鏈的重要一步。

展望後市，皇將持續以台灣作為研發與技術核心，透過台灣、美國、印度與韓國等海外據點的協同運作，擴大全球服務網絡，同步加碼智慧工廠、節能製程與潔淨生產技術的投入，為中長期營運成長與國際競爭力奠定更穩固基礎。

