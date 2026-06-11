皇將董事改選爆爭議 市場派控「手寫票數」改當選名單

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上櫃生技公司皇將今（11）日召開股東常會，原本只是三年一度的董事全面改選，沒想到卻演變成經營權爭奪戰。多位昔日與顏德新共同入主皇將的大股東，如今與顏家關係生變，這次趁著董事改選聯手挑戰公司派，市場派更指控，股東會現場疑似出現「手寫票數」改當選名單、剔除部分股東表決權等爭議，讓皇將董改戰火瞬間升高。

「大家以前都是好朋友，才會一起跟著顏德新投資皇將，也讓顏家主導董事長人選，沒想到後來對公司治理的疑慮越來越深。」一名皇將大股東向本報表示，皇將早在2013年由顏德新等多位大股東共同入主，當時各方原本期待透過顏家整合資源，推動公司發展；但多年下來，部分大股東對公司治理與資金運用逐漸產生不滿，才會在今年董事改選中決定出手。

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皇將主要從事製藥包裝自動化設備，今日股東會議程包括114年度營業報告、財報及盈餘分配承認案、修訂取得或處分資產處理程序、選舉第九屆董事，以及解除新任董事競業禁止限制。不過，相較例行議案，外界焦點全放在董事改選，因為這不只是一次例行的董事改選，而是顏家與昔日投資盟友的正面對決。

昔日入主盟友翻臉 顏家遭大股東聯手挑戰

顏德新在資本市場並不陌生，過去曾參與多起公司入主與經營權整合。2020年間，顏德新才因東林科技經營權之爭站上檯面，當時他接受媒體訪問，強調自己擅長整頓有經營危機的公司，也有信心替公司創造更多利潤。

只是幾年後，經營權攻防的主戰場，從東林回到皇將。據了解，本次皇將董事改選，以顏家為首的公司派持股逾28％，採足額提名，並與三大委託書業者簽約；非顏家大股東勢力則合計掌握約54％股權，也提名4席一般董事、3席獨立董事。

一名知情人士透露，市場派這次之所以出手，是因為不滿公司近年治理爭議不斷，「他們很多人當初是跟著顏家一起進來，結果現在對顏家做法看不下去，才會決定聯手。」該人士指出，市場派原本認為，只要依股權實力正常計票，應可在7席董事中取得過半席次，進一步改組董事會，沒想到卻爆發紛爭。

據悉，非顏家大股東陣營今日成功拿下2席普董、2席獨董，在7席董事會中取得過半優勢。不過，就在市場派準備確認勝選結果時，股東會現場卻突然爆出計票爭議。

根據皇將股務代理機構福邦證券計票結果，市場派拿下2普、2獨。（圖／讀者提供）

公司派沒有正式張貼董事當選名單，反而由會議主席自行手寫票數並公布結果。（圖／讀者提供）

市場派控手寫票數 獨董當選人遭改列

市場派委任律師林志洋指出，今日皇將股東會最大爭議，在於股務代理機構完成選票統計後，公司派卻沒有正式張貼當選名單，反而由會議主席自行手寫票數，並推翻原本的計票結果。

市場派指控，依原始計票結果，市場派提名的獨董洪朝成應為當選人，但公司派後來卻剔除部分表決權，將獨董當選人改列為公司派支持的邱仁智。此舉讓非顏家大股東相當錯愕，也當場引爆雙方衝突。

「股務代理都已經完成計票，怎麼可以由主席自己手寫一份票數，就改掉當選名單？」林志洋表示，股東會選舉最重要的就是程序公信力，若專業股務單位的統計結果可以被現場推翻，將使股東會決議失去信任基礎。

林志洋認為，今日股東會至少有三大重大瑕疵。第一，公司派在股務代理機構完成選票統計後，卻自行推翻專業計票結果，改以手寫票數宣布董事當選名單，欠缺公信力與驗證機制，嚴重影響程序正義。

第二，市場派主張，公司派在會議最後突襲式援引《企併法》第27條第15項，片面認定並剔除高達11,078張股票表決權。林志洋指出，企併法涉及申報義務與表決權限制，應有嚴謹的事實認定程序，不應由股東會主席在現場單方面決定。

第三，市場派也點名，皇將獨董程俊仁具法學教授背景，理應對公司治理與股東會程序具高度敏感度；但面對會中計票爭議、表決權剔除與當選名單變更等情況，卻未即時表達異議或要求釐清，市場派質疑獨董未能發揮應有的監督功能。

針對上述相關情事，本報致電皇將，至截稿前未獲得回應。

董改戰火升高 後續恐進入法律戰

由於董事改選結果將直接牽動皇將未來董事會席次分布與經營主導權，市場派已對計票方式、表決權剔除及當選名單認定提出重大質疑，後續不排除向主管機關陳情，並研議提出確認董事委任關係訴訟，或聲請假處分，以維護股東權益。

這場董事改選爭議，也讓皇將股東不和一事浮上檯面，隨著昔日盟友正式翻臉，市場派又在股東會現場指控公司派改寫當選名單，皇將這場董事改選恐怕不會隨著股東會散會而落幕。

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