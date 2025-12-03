皇將重視公司治理 將依法提起上訴及必要因應

【記者柯安聰台北報導】皇將科技（4744）針對2日公告公司接獲臺灣臺中地方法院民事判決，文書案號112年度重訴字第628號之一審判決結果，基於維護公司名譽、捍衛全體股東權益，特此嚴正發布澄清聲明如下：



一、本案為17年前之前任負責人楊勝輝與當時主管職務之楊建夫(楊芥夫)先生之歷史交易爭議案，與現任經營團隊無關，且目前財務及業務運作正常，並無重大影響：



本案爭議源自民國97年前任董事長楊勝輝與當時主管職務之楊建夫(楊芥夫)先生之私人公司購併契約，以及後續雙方另行簽署之合作開發契約一事，本公司強調，現任經營團隊103年起接手經營，並非現任經營團隊簽署或主導，且財務及業務運作正常，並無重大影響。



二、本公司向來重視公司治理，且為基於維護公司名譽、捍衛全體股東權益，已委任律師辦理相關法律程序，並將依法提起上訴及必要因應。



本公司向來重視公司治理，不僅接獲判決書第一時間進行重訊公告，亦已取得並發現與此案件相關之資料，發現多項重大疑點與矛盾，將依法採取提起上訴程序。因此，針對法院一審以程序上規定為理由，而未審酌本公司關鍵法律主張，對於本公司所主張攸關公司治理之公司法第185條第1項第3款未進行實體審理，本公司深表遺憾，皇將並表示，本公司將再次依據公司法第185條第1項第3款合理主張：重大投資或併購行為應經董事會及股東會決議，未經決議者為無效。同時再蒐集整理相關證據依法提起上訴，也對前任負責人楊勝輝及當時主管職務之楊建夫(楊芥夫)先生提起背信之刑事自訴，現由臺灣臺中地方法院審理中(案號：114年度自字第33號)，以維護公司與股東權益。



三、本公司已啟動完整因應措施：除了法律行動、治理檢討，亦同時評估相關法律費用及責任準備金。



針對本公司與楊勝輝先生應連帶給付原告美金232萬8309元，及自民國107年9月6日起至清償日止，按年息計算5%利息，訴訟費用由本公司與楊勝輝先生連帶負擔百分之99，其餘原告付擔一事，本公司已就本案進行財務面之審慎評估，並將依 IFRS 國際會計準則及主管機關相關規範，於必要期間提列適當之準備金，以符合審慎會計原則。此舉旨在確保財務資訊的真實與透明，亦展現本公司在面對歷史遺留爭議時，仍堅守專業與負責任的治理態度。



皇將再次強調，本案屬前任管理階層時期之舊案，並未對本公司目前營運造成影響。現任經營團隊持續穩健推進研發、製造與全球市場佈局，各項業務均按計畫正常進行，本公司將秉持誠信治理原則，堅定上訴以捍衛公司名譽，拒絕任何未經依法程序之舊有承諾轉嫁於公司及全體股東，並持續以最高標準維護企業形象與股東權益。



皇將繼完成南韓CHANGSUNG軟膠囊設備商併購後，已具有涵蓋錠劑、軟膠囊、包裝、檢測及無菌針劑充填等完整製藥設備產品線，並且為大永無菌充填設備的全球代理，未來將以「整廠解決方案(total‑solution) 供應商」定位，加速拓展包括北美、印度、歐洲、中南美洲等全球市場。隨著全球藥品與保健食品產業持續擴大、製藥自動化及無菌製劑需求提升，加上皇將近日海外訂單回溫與營運改善，公司對未來持審慎樂觀態度，將持續推動技術升級、加強全球布局與市場佔有率表現，助力公司未來營運穩健成長動能，並為全體股東創造長期價值。（自立電子報2025/12/3）