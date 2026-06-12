皇將重訊越講越模糊 主管機關追問程序細節頻跳針
上櫃生技公司皇將董事改選爭議延燒，公司派今（12）日召開重大訊息說明會，原想替「剔除逾萬張表決權」與當選名單爭議滅火，強調選舉合法有效；但面對主管機關追問主席資格、查證程序、票數重算等細節，公司代表多次稱不確定、不在現場，反讓董事改選疑雲越講越模糊。
皇將11日召開股東常會，進行三年一度董事全面改選，卻爆發經營權爭奪戰。由公司大股東組成之反對派原主張，股務代理機構完成計票後，其陣營已拿下2席普董、2席獨董，在7席董事會中取得過半優勢；但公司派隨後援引《企併法》第27條，剔除部分股東超過10％持股的表決權，並改列董事當選名單，反對派痛批此舉形同大同案翻版。
面對外界質疑，皇將今日由發言人徐火旺出面召開重訊。公司派表示，董事長林靜宜因支氣管肺炎遵醫囑靜養，無法親自出席股東會，因此依《公司法》第208條第3項及皇將股東會議事規則，由董事長指定董事代理，並由德鑫投資代表人蔡宏毅出席主持。公司派並宣布，本次改選選出7席董事，其中經營團隊取得2席董事、2席獨董，順利穩固經營權。
前一天才任法人代表 主席資格遭追問
不過，這場重訊真正的觀察點，不在公司派前段聲明，而在主管機關後續追問。
首先被問到的，就是蔡宏毅是否具備代理主席資格。依皇將股東會議事規則第5條，董事長請假或因故不能行使職權時，雖可指定董事一人代理，但代理主席應由「任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之董事」擔任；若主席為法人董事代表人，也適用相同規定。
問題在於，蔡宏毅是在股東會前一天才被指派為德鑫投資法人董事代表人，隔天就主持股東會。主管機關因此追問，皇將當初選任董事時，究竟是法人董事當選，還是法人代表人當選？若蔡宏毅前一天才被指派，是否符合公司自己議事規則中「任職六個月以上」的要求？
對此，徐火旺僅回應，德鑫投資可指定法人代表人，蔡宏毅在前一天被指定後，隔天當然具有資格出席；至於擔任主席，則依《公司法》第208條第3項及公司議事規則辦理，並稱「這個規定解釋上應該沒有什麼問題吧」。當主管機關進一步追問，為何不指定更資深董事擔任主席，發言人則回稱：「董事長有他的考量，這個就不是我們可以過問。」
稱依法剔票 卻答不出如何查證
公司派今日另一主軸，是替剔除表決權辯護。皇將表示，公司接獲股東告知，部分股東涉及違反《企併法》第27條申報義務，且已有股東提出訴訟及聲請定暫時狀態處分；公司經初步查核後，認定相關股東超過10％持股部分不得行使表決權，因此在股東會中依法執行，並強調本次董事改選合法有效。
但主管機關隨即追問，公司究竟何時接獲股東告知？徐火旺回應：「確定的時間我可能沒有辦法現在去跟您報告。」接著被問公司如何查證，他又說：「這一部分不是我的業務，所以我就無法去報告。」
被問到若公司事前已知悉相關爭議，是否曾通知主管機關、告知股務代理機構並請股代確認？徐火旺則回應「這部分我不確定。」對於為何不在股東會一開始就說明，而是在選舉投票完成後才提出剔除表決權，徐火旺則說，因為當天沒有在現場，事實部分無法報告。
票數為何越剔越高？公司稱不知道
最受關注的，則是票數重新計算問題。由公司大股東組成之反對派質疑，若只是剔除部分股東表決權，理應只會讓相關候選人得票數減少，為何公司派宣布的董事當選票數，反而比股務代理原先計算的數字更高？
這點主管機關也有相同疑問，但公司發言人卻回應：「我不知道這個狀況是什麼，容我再跟各位報告。」
對公司派來說，今日重訊最重要任務是說明董事改選結果為何合法有效，但面對主管機關追問票數如何重算、為何剔除表決權後特定候選人票數反而增加，皇將卻無法當場說明。由於公司一方面主張董事當選結果已確定，另一方面又承認相關股權仍有司法爭議，這場董事改選風暴恐怕難靠一場重訊落幕，後續仍待主管機關與法院進一步釐清。
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