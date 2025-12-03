皇將一審判賠232萬美元將上訴 股價挫逾3%

▲生技公司皇將昨接獲判決，將與前任董事長楊勝輝連帶給付，當時擔任主管職務的原告楊建夫美金232萬。（圖／取自皇將網站）。

[NOWnews今日新聞] 生技公司皇將昨接獲判決，將與前任董事長楊勝輝連帶給付，當時擔任主管職務的原告楊建夫美金232萬。皇將強調，歷史交易爭議案跟現在經營團隊無關，對財務無重大影響，並將提上訴，但今（3）日股價慘綠，終結近日上漲，下跌逾3％，暫報30.15元。

本次爭議起因是民國97年時，皇將前任董事長楊勝輝與當時主管職務的楊建夫（楊芥夫）的私人公司購併契約，以及後續雙方另行簽署之合作開發契約一事。台中地方法院昨日一審判決，皇將與楊勝輝應連帶給付原告美金232萬8309元；訴訟費用由皇將與楊勝輝連帶負擔99%，其餘原告負擔一事。

廣告 廣告

皇將表示，現任經營團隊103年起接手經營，並非現任經營團隊簽署或主導，且財務及業務運作正常，並無重大影響。皇將會再次依據公司法合理主張「重大投資或併購行為應經董事會及股東會決議，未經決議者為無效」，同時再蒐集整理相關證據依法提起上訴，也對楊勝輝及楊建夫提起背信之刑事自訴，現由台中地方法院審理中。

皇將強調秉持誠信治理原則，堅定上訴以捍衛公司名譽，拒絕任何未經依法程序之舊有承諾轉嫁於公司及全體股東，並持續以最高標準維護企業形象與股東權益。

皇將繼完成韓國CHANGSUNG 軟膠囊設備商併購後，已具有涵蓋錠劑、軟膠囊、包裝、檢測及無菌針劑充填等完整製藥設備產品線，並且為大永無菌充填設備的全球代理，未來將以「整廠解決方案 (total‑solution) 供應商」定位，加速拓展包括北美、印度、歐洲、中南美洲等全球市場。

皇將股價自11月24日連日上漲，今日股價開低，盤中最低30.05元，目前下跌1元、報30.15元。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

軟袋保健品龍頭漢田生技走出低谷 看好明年營運雙位數成長

黃崇仁：做生技比半導體開心 智合明年Q3登興櫃

國內首次化粧品驗出蘇丹紅 食藥署公布綠藤生技、歐萊德14家業者