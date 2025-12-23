皇居錢包不賣了！宮內廳：周一起停售皮製品 網嘆「怕黃牛影響形象」

即時中心／林韋慈報導

日本皇居推出的特定錢包近期引發許多台灣網友熱議，甚至掀起代購與排隊購買的熱潮。該錢包印有日本皇室象徵的菊花紋章，且價格親民，自去年起就因有人在網路分享後便迅速走紅，造成搶購潮。不過，日本皇居昨（22）日發出公告表示，「將不再販售皮革製品（如錢包等）」。





有網友今（23）日發文指出「日本皇居錢包不賣了！宮內廳生氣了～」並提到，這種自昭和年間就存在的商品，去年突然爆紅，需要排隊四五百人的現象，很容易被有心人利用。他表示，上週宮內廳的朋友曾問他為何錢包會突然這麼受歡迎，他心中已有答案，推測可能有人被要求提交報告。

該帳號進一步說明，四五百人在皇居商店排隊的情況非常不尋常，存在安全風險。若有未經安檢的人發生無差別攻擊，後果不堪設想。此外，已有人質疑宮內廳是否涉及商業化操作，上層對此也略感不滿。加上目前市場上出現黃牛炒作，已造成秩序混亂。總而言之，皇居錢包不再販售並不意外。

也有網友表示，皇居錢包太熱門而停賣，「那就不用去了」，也有日本網友認為雖然可惜，但指出停賣原因正是因為人氣實在太高了。





