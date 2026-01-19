皇帝豆是「澱粉炸彈」！配白飯吃血糖恐超標 菜販曝1烹煮禁忌

皇帝豆。（圖／AI示意圖）

資深菜飯廖炯程19日於臉書粉專分享皇帝豆的烹飪與選購知識，提醒民眾皇帝豆「千萬不能裝熟」，未煮熟恐導致「嘔吐腹瀉」，同時也點出其高澱粉含量，呼籲晚餐食用時應減少白飯攝取，以避免血糖上升。他更公開三大挑選口訣，並以自身經驗分享如何讓皇帝豆成為孩子的「食農教育神器」。

他表示，今日中午兒子班級準備火鍋活動，各組需自備食材。身為「菜市場長大的孩子」，他選擇帶去帶殼的皇帝豆，讓學生們自行剝豆、煮豆。「這不只是吃火鍋，這是食農教育兼教室安靜神器啊！老師不用謝我了。」

廖炯程進一步解釋皇帝豆的名稱來源，指出市面上也有稱為「扁豆」、「萊豆」或「利馬豆」的品種，但台灣人更習慣稱其為「皇帝豆」，「因為它大！大到不可思議！大到豆子界沒人敢跟它爭，直接稱帝了。」

針對料理前是否「去膜」的話題，他以「少婦的世紀難題」形容，指出市場上婆媽對此意見分歧。他整理兩派觀點：「堅持不去膜派」認為豆膜富含纖維，是超級營養來源，像吃地瓜連皮；「堅持要去膜派」則重視口感，認為對牙口不佳者不友善。他也提供去膜小技巧：「先汆燙一下，沖個冷水，輕輕一擠『啾』，豆仁就光溜溜地滑出來了，療癒感十足！」

廖炯程強調，皇帝豆「千萬不能裝熟」，未煮熟恐因皂素與植物凝集素導致腸胃不適，「重則讓你抱著馬桶懷疑人生（嘔吐腹瀉）」，呼籲一定要「完全熟透才能吃喔！」

他也提醒，皇帝豆雖富含蛋白質與礦物質，但實際上屬於「澱粉炸彈」，澱粉含量高到被歸為雜糧類，「如果今晚餐桌上有皇帝豆，拜託，你白飯的量就要減少！不然這頓吃下來，血糖可能會超標。」

最後，他傳授三大挑選口訣，避免買到空包彈：「1. 豆莢要硬：豆仁才會結實飽滿；2. 肚子要大：豆仁位置越凸起，豆粒越厚；3. 臉色要好：外觀青綠肥厚，不要發黃乾癟。」

