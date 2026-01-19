皇帝豆竟是「澱粉炸彈」 配一碗白飯恐血糖超標

資深菜飯廖炯程經常分享葉菜類知識，他今談到皇帝豆時表示，皇帝豆一定要完全煮熟，否則可能導致嘔吐或腹瀉；此外皇帝豆雖富含蛋白質和礦物質，但實際上是「偽裝成蔬菜的澱粉炸彈」，若晚餐食用皇帝豆，白飯份量就要減少，以免血糖過高，他也提供3挑選口訣，包括豆莢要硬、肚子要大、外觀青綠肥厚為佳。

廖炯程今（19）日於臉書粉專指出，皇帝豆料理前是否需要去膜，長期以來都是市場上婆媽熱議的話題。支持不去膜的人認為，豆膜纖維含量極高，是超級營養食物；而主張去膜者則重視口感，若要去膜，他建議先將豆莢汆燙，沖冷水後輕輕擠壓，就能輕鬆取出豆仁。

在料理方面，廖炯程強調，皇帝豆千萬不能生吃，豆類最怕含有皂素和植物凝集素，尤其皇帝豆體型大，如果未煮熟，輕則口感生硬，重則可能導致嘔吐和腹瀉，因此烹煮時一定要確保豆子完全熟透才能食用。

此外，廖炯程提醒，皇帝豆它是偽裝成蔬菜的澱粉炸彈，雖富含蛋白質和礦物質，但實際上是「澱粉炸彈」，澱粉含量高，被歸類為雜糧類，若晚餐食用皇帝豆，白飯份量最好減少，否則血糖可能會超標。

廖炯程也教挑選皇帝豆3口訣，豆莢要硬，豆仁才會結實飽滿；肚子要大，豆仁凸起越明顯，豆粒越厚；外觀青綠肥厚，不要選發黃乾癟的豆子。

