皇池溫泉傳「三月底熄燈」 違建疑將改建飯店

北投知名皇池溫泉會館。（圖／東森新聞）





北投知名溫泉會館「皇池」過去捲入偷拍風波和違建爭議，如今傳出業者將在三月底熄燈，違建的一館和三館將會進行拆除，改建成飯店。

北投知名皇池溫泉會館，過去爆發偷拍房客的案件，又被爆料建築是大違建，如今傳出將在三月底熄燈。

皇池溫泉會館位在紗帽山溫泉區，每逢秋冬迎來泡湯旺季，生意相當好，其中這一鍋整隻紅蟳搭配干貝、栗子、香菇等十多種食材熬煮，也是來皇池泡湯必吃。

但後續爆出，房客被偷拍引起關注，業者加強防範後，走過偷拍風波，來客數逐漸恢復過去水準，但又再次被爆料，1館、3館是兩座大違建，25年來被檢舉39次，卻仍然照常營運，如今傳出三月底，將要進行拆除作業，疑似要改建成飯店，但詳細狀況為何，都還有待業者進一步說明。

