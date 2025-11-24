皇池溫泉太囂張！週刊揭「日賺300萬」卻是違建 北市府管不了

台北市知名溫泉會館皇池溫泉御膳館不僅傳偷拍事件，還有違章建築。翻攝皇池溫泉御膳館臉書



時序進入秋冬，全台溫泉正式進入旺季！不過，先前多次傳出偷拍事件的台北市北投皇池溫泉會館，今（24日）又被週刊揭發，皇池溫泉是超過20年的大型違建建築，3間會館有2間是違建，被多次舉發，建管處來看看就走，皇池不為所動，即便曾拆除部分違建稍後又迅速蓋回，安穩營業至今，令人不免質疑是否有官商勾結。

根據《鏡週刊》報導，吹哨者是一名皇池離職員工A先生，他指出，每到秋冬旺季，皇池日營業額粗估就有3百萬，年營業額破億，但這麼大型規模的溫泉會館，三個會館只有二館是合法建築，一館、三館幾乎都是違建。

A先生向《鏡週刊》控訴，皇池的政商關係疑似良好，違建這麼多年，當地居民不斷檢舉都不受影響，即便台北市都發局、建管處親自過來，都是「看看」就回去，皇池業者頂多應付「複查」，拆除一館、三館部分違建，等複查結案通過後又違法蓋回，而這問題已經從前市長郝龍斌、柯文哲，到現任的蔣萬安都拿皇池沒辦法。

《鏡週刊》提到，從台北市政府都發局建管處的違建查報案件清冊資料中，確實找到皇池自1999年至2024年共有39件違建，溫泉池頂棚、餐廳、各式鐵皮違建物，以及各式材料違建。且皇池溫泉3館1994年前還是山坡地，為衝營業額，不惜違法違建，且「蓋了拆、拆了又蓋」，惹得建管處發文2024年8月6四發函，要求限期拆除123坪違建，若拆了再重建，將要處一年以下徒刑、拘役或併科30萬元罰鍰。

