皇池溫泉要拆了！3月底熄燈 業者曝下一步規劃

【李家穎／綜合報導】北投知名的老字號「皇池溫泉會館」確定將走入歷史！經營25年的皇池宣布傳出將於3月底停業，預計斥資改建為溫泉飯店，工程期長達3年。這間曾創下單日營業額破百萬元的知名湯屋，是不少人泡湯的回憶，但也因遭檢舉多次違建，以及先前的偷拍狀況，屢屢登上新聞版面。

皇池溫泉會館位於北投紗帽山溫泉區，以白磺泉、青磺泉搭配招牌砂鍋粥打出名號，是許多民眾安排一日泡湯行程的首選。即便平日下午氣溫偏高，仍湧入多組客人在大眾池或湯屋中泡湯。如今傳出一館與三館即將改建成溫泉飯店的消息，也讓不少人相當驚訝。

據《TVBS》報導，對於歇業傳聞，皇池溫泉御膳館總經理趙淑媛強調，並非結束營業而是轉型升級，並表示改建計畫已規劃十多年，因此多年前就已經不賣泡湯券，改建期間仍會保留招牌砂鍋粥，供來北投泡湯的客人外帶享用。

近年北投紗帽山經營環境轉變，提供「泡湯＋餐飲」服務的業者越來越少，經營30年的椰林溫泉餐廳也已於2025年歇業，甚至有不少老溫泉飯店都轉手或改建當中。有溫泉業者就透露，多數業者改走「純泡湯」路線以降低成本。而皇池未來將以峇里島度假風格溫泉飯店重新出發，能否成功翻轉形象、吸引新客群，仍有待市場考驗。

