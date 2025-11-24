皇池溫泉違建25年屹立不搖！遭拆又重建 北市回應了

北投溫泉會館「皇池溫泉御膳館」日前被爆出情侶泡湯被偷拍。（警方提供）

北台灣最大溫泉會館皇池溫泉會館遭爆許多設施都為違建，25年來經39次檢舉卻屹立不搖，民眾於今年告發後，市府雖下令拆除，業者表面配合卻又重新蓋回，最近甚至還向市府申設旅館，民眾質疑都發局包庇。台北市建管處回應，皇池在未申請情況下擅自復建，已要求限期拆除，否則將依法強制拆除。

據了解，皇池共擁有3座溫泉會館中，只有二館完全合法，其中一、三館都為違建，25年來經39次檢舉卻屹立不搖，民眾於今年向檢調單位告發後，市府雖下令拆除，業者表面配合卻又重新蓋回，最近甚至還向市府申設旅館，質疑都發局包庇。

建管處表示，皇池違建於今年9月拆除後，卻在未申請情況下擅自復建，建管處已於10月再次查報在案，並隨即啟動拆除程序，現已明確要求其限期拆除，若仍怠惰改善，本處將依法強制拆除。

另外，皇池餐廳開發案仍在申請建照階段，因涉及水土保持與山坡地開發等審查，已要求業者提供相關文件，並嚴格把關，若未合於規定，就不會發建照。

