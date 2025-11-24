皇池遭爆是大違建「拆了又蓋」 前員工控：官商勾結

位於台北市北投紗帽山溫泉區的皇池溫泉會館。（圖／東森新聞）





曾多次爆出偷拍的皇池溫泉又出包，被前員工爆料，負責人背景很硬，很多違建被檢舉就拆了等市府複查，但檢查後又蓋回去，讓員工懷疑是不是官商勾結。背後到底誰在罩。

位於台北市北投紗帽山溫泉區的皇池溫泉會館近日遭到前員工爆料，透露負責人背景很硬，很多違建被檢舉就拆了等市府複查，但檢查之後又蓋回去，反反覆覆如此導致皇池的違建屹立不搖，讓員工懷疑是不是官商勾結。

才走過偷拍疑雲的皇池溫泉又出事，這回是前員工爆料，指出每到秋冬旺季，皇池營業額日約300萬年收更是破億，但很多人不知道，皇池是超過20年的大型違建，而且無論如何檢舉都屹立不搖，像是先前將廚房外圍的違建拆除，但等市府檢查後又再蓋回繼續營業，還有湯池周遭違規建物拆掉，複檢後又將違建頂棚重新蓋回，讓員工懷疑有官商勾結的可能。

溫泉觀光協會副理事長游騰在（1／12）：「建物老舊了，他也可能不想再花大錢，去整修了，去整理這樣。」

先前才出面說明紗帽山溫泉業沒落現象，他除了是溫泉觀光協會副理事長，還有另一個身分，正是皇池溫泉會館負責人游騰在，近年在他管理下生意越做越大，回顧1994年皇池溫泉三館，本來只是一片山坡地如今蓋滿建物，去年8月建管處就發函要拆，而再加上這一件，其實從1999年開始，皇池累積39件大大小小違建報案，有新違建也有拆掉重建的，是不是有背景有人罩，截稿前皇池沒有回應，至於主管機關被指，看看就走沒在管。

台北市建管處發言人鄭大川：「若業者逾期未拆將依法強制拆除，另外皇池餐廳開發案，仍在申請建造程序之中，且本處也要求補證相關文件，絕無包庇情事。」

建管處澄清沒有包庇一事，但態度勢必有待加強，否則皇池一而再再而三拆了又蓋，無疑是囂張挑戰公權力。

