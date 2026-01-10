皇鷹學院訓練基地啟用 台鋼雄鷹春訓 吳念庭接任隊長

雄鷹新任隊長由吳念庭（前右）擔任，卸任隊長王柏融（前左）交接隊長值星帶。（中央社）

本報綜合報導

中職台鋼雄鷹隊10日在新啟用的「皇鷹學院」訓練基地進行春訓，新球季由野手吳念庭接任隊長。他坦言，一開始有些猶豫，因為自己不擅長在人前說話，從小到大第一次當隊長感覺很陌生，「但要做的應該沒什麼不同，場上場下都給予選手心靈雞湯，帶動大家的氣氛」。

台鋼集團在台鋼科大打造運動訓練基地，提供棒球台鋼雄鷹、籃球台鋼獵鷹、排球台鋼天鷹3支職業球隊使用，除了完善的運動設施；更由台鋼旗下米香團膳公司打理伙食，負責選手三餐，餐點用完會立刻補上新品。

廣告 廣告

雄鷹在新啟用的「皇鷹學院」訓練基地進行春訓，球員9日入住。總教練洪一中稱讚「有日本職棒的感覺」；曾旅日的吳念庭也認證，球場結合人工、天然草皮確實有日本訓練基地的感覺。

雄鷹升上一軍前2個賽季由王柏融擔任隊長，新球季由吳念庭接任。王柏融交出代表的值星帶時露出燦爛笑容，吳念庭說：「他壓力釋放，才可以笑這麼開心。」

去年拿下中職打擊王，新賽季吳念庭為自己設定安打王的目標。新年新希望他則寫下「季後賽」；看到洪總寫「總冠軍」讓吳念庭笑說：「我是不是寫錯了？」但希望先幫球隊取得季後賽門票，再拚總冠軍。