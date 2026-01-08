皮克敏官方中文 Threads 開帳！皮友集體吶喊中
誰的 Threads 還沒被《Pikmin Bloom》洗版？怎麼可能！滿滿的皮克敏、各地寄來的明信片，還有一堆人在分享今天又走幾步，台灣人現在已經是動物森友會 aka 皮友走路大隊，因應這股熱潮，開發商 Niantic 正式開設《Pikmin Bloom》官方中文 Threads 帳號，才一上線，就被台灣皮友包圍，留言區瞬間變大型許願池
（圖片來源：Pikmin Bloom）
我們要來去郊遊！大步大步走！
其實《Pikmin Bloom》早在西元 2021 年就推出了，而 Niantic 再度攜手任天堂，打造散步型手遊，延續《Pokemon GO》走到戶外的精神，但整體玩法更療癒，只要走路、旅行，就能蒐集各種造型的皮克敏，還可以把沿途風景變成明信片寄給朋友，嘻嘻就算自己玩，也玩得很開心，而且真的好喜歡跟朋友分享哦（分享慾就是如此爆棚）
（圖片來源：Pikmin Bloom）
不用對戰也上癮，連長輩跟醫師都被圈粉
《Pokemon GO》偏重對戰，《Pikmin Bloom》則以蒐集為主，最多就只是揪朋友打打蘑菇，完全沒有壓力，有網友分享家中長輩玩到每天主動回報戰況，還有醫師在 Threads 分享，病患因為玩皮克敏，開始天天走路，前幾天甚至從圓山一路走到北車，直接把遊戲當成復健神器，我是已經傳給嘻爸嘻媽，希望他們能多走一點路～
（圖片來源：Pikmin Bloom）
官方帳號一開，留言區先吵明信片
皮克敏在台灣人氣狂飆，Niantic 也選在 Threads 上線官方中文帳號，跟大家預告，之後會分享最新資訊和更新內容，結果第一篇貼文底下，皮友們都在許願，「拜託不要再寄變電箱了」、「宮廟明信片真的送不出去」、「可以多一點好看的地點嗎」，不過大家先別激動啊～有內行玩家補充，目前圖資來自 Wayfarer，宗教場所、彩繪電箱本來就符合規範，想要改其實沒那麼簡單
（圖片來源：Pikmin Bloom）
皮友分享小技巧！
不少新手好奇，到底怎麼走路最有效率，玩家們實測之後，整理出重點啦！只要時速 20 公里以下，都能正常種花，走路、慢跑、騎腳踏車效率會依序提升，原地跑雖然能累積步數、孵花苗，但沒有移動距離就種不了花，所以你沒出門，就玩不下去哦！
（圖片來源：Pikmin Bloom）
小結
現在官方《Pikmin Bloom》中文 Threads 正式開張～大家就去多留言，搞不好會有奇蹟出現哦～啊誰可以陪嘻嘻一起玩～～～
🌟電獺少女也有 TikTok 了！各類 App 使用密技、即時科技大事、第一手產品把玩心得全都在電獺少女 TikTok 就差你沒關注啦！
更多電獺少女報導
《空之軌跡 the 2nd》全球同步中文版確定 2026 年發售
出門｜Line Bank 「友感帳戶」透明、簡潔、快速，提升管帳和收帳效率！
開箱｜Garmin Edge 850 GPS 自行車錶！搭配 Varia RCT715 讓新手車友也能安心上路！守護全方位安全與訓練神器
iOS 26.1 上線！Apple Intelligence 正式支援繁體中文 新功能一次看
Apple Intelligence 即將迎來繁體中文版！
其他人也在看
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 8
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
寒冬最後悔跟女友洗澡！網曝「2原因」掀共鳴
生活中心／翁莉婷報導冬天來臨受到強烈冷氣團影響氣溫下探10度，許多民眾會透過加厚衣服、食補、泡湯等方法讓身子變暖和。日前1名網友在Threads上發布1則文章，他寫下「男生冬天做過最後悔的一件事情，就是和女朋友一起洗澡」。貼文曝光後隨即引發熱議，許多人紛紛湧入留言區留言，更有幽默網友表示「再等下去要結冰了」。民視健康長照網 ・ 3 小時前 ・ 15
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 15
全台預售交易崩跌？台積電惹的禍！新竹嘉義高雄慘淪重災區｜房市觀點
2026年，台股氣勢如虹！1月5日盤中一飛沖天，首度攻破3萬點，創下歷史新高，而扮演關鍵推手的護國神山台積電，盤中股價一度衝上1695元改寫歷史天價，也再度點燃市場對台積電未來成長的期待。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 9 小時前 ・ 13
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 268
鏡頭王撐不住了？ 揭大立光營收創高、獲利跳水原因
光學龍頭廠大立光8日召開法說會，…民報 ・ 3 小時前 ・ 2
陳妍希絕美新年照少女感滿點 3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜
【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型緯來新聞網 ・ 7 小時前 ・ 65
NBA/文班亞馬替補轟30分苦吞敗！罕見「神技」直逼世界紀錄
馬刺「怪物狀元」文班亞馬（Victor Wembanyama）因左膝過度伸展缺陣2場後復出，不僅替補狂轟30分，還「秀了一腿」用腳踢近3公尺高的籃網，可見傷勢已完全復元。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 1
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 5
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 363
同一雙襪子能穿兩天？醫給答案 很多人看完都不敢了
同一條牛仔褲、毛衣，甚至 T 恤穿不只一次，其實很常見。但襪子呢？如果你知道襪子只穿一天後裡面「住了什麼」，你可能會三思而後行。根據「theconversation」指出，我們的雙腳就像一座微觀的熱帶雨林，棲息著大量細菌與真菌——通常多達 1,000 種不同的細菌與真菌。而且，腳部的真菌多樣性比人體任何其他部位都來得高。 腳部皮膚也含有全身 汗腺密度最高的區域之一 大多數腳部細菌與真菌喜歡生活在腳趾間溫暖、潮濕的地方，並以汗水與老廢角質中的養分為食。這些微生物產生的代謝廢物，正是腳、襪子與鞋子會發臭的原因。舉例來說，Staphylococcus hominis（人葡萄球菌） 會把汗水轉化為一種酒精，散發出像爛洋蔥的味道；Staphylococcus epidermidis（表皮葡萄球菌） 則會產生帶有起司味的化合物；另一種腳部微生物 Corynebacterium（棒狀桿菌） 會產生一種被形容為「山羊味」的酸。腳越容易出汗，細菌能取得的養分就越多，氣味也就越強烈。襪子會把汗水困住，為產生異味的細菌創造更理想的環境。而且，這些細菌能在布料上存活數個月，例如在棉質布料上可存活長達90天。因常春月刊 ・ 1 天前 ・ 47
獨家／穿襪睡覺＝慢性輕生？醫專業解答：好處說不完、快照做
連日低溫，天冷應否穿襪睡覺引發關注。有中醫師認為，糖尿病患者等循環差者，穿襪睡覺會惡化末梢神經或血管健康，幾乎等同「慢性輕生」。此說法引發熱議，醫師洪暐傑表示「此種說法是錯誤的！」天冷睡覺務必做好保暖，糖尿病患更應穿襪睡覺，因為糖尿病患的末梢血循差、神經容易病變，穿襪睡覺能促進血循、保護足部、減輕神經疼痛，還能增進睡眠品質。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 18
蕭敬騰落淚送別岳父林光寧「好了啦」成最重一句話
女婿蕭敬騰分享岳父林光寧的小故事，透露林光寧非常愛護他，可能兩個人因為都自學各種樂器，有很多其他家人沒有的默契跟共鳴。林光寧也從來沒有罵過他，從來都沒對他發過脾氣或擺臉色，蕭敬騰在林家沒有被罵跟被嫌過的一天，「挨罵」反而成為蕭敬騰的目標，因為他覺得這是家人才應該得到的幸福。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 10
台中榮總爆爭議「醫師怨鬥爭可怕」 知情人士批：難道大家都瞎了嗎？
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，根據《CTWANT》報導，涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。其中廖致翔之前就遭院內人士檢舉違反手術室門禁管制規定，已被送交考績會審議。擁有5.6萬名粉絲追蹤的廖致翔昨天在報導曝光後，隨即在臉書發文「醫院內鬥真可怕」，並抱怨「吃力不討好，承受各種威脅」。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 33
藥師藥單寫「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬 提告結果曝光
衛福部立基隆醫院2024年發生民眾領藥單被註記「媽媽是婊子！」事件，引發外界譁然，後院方查出是一名心情不好的藥師所為，基隆市府指出院方有2大疏失，依《醫療法》裁罰共6萬元，基隆醫院提起行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決院方敗訴，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 37
林光寧紀念會小物曝！資深女星見蕭敬騰、Summer嘆：支持代理孕母合法
蕭敬騰岳父、林有慧（Summer）父親林光寧，上月13日因中風併發吸入性肺炎離世，享壽75歲，今（8）日於台北市懷愛館舉辦追思紀念會，演藝圈多位好友到場送別，包括蕭敬騰、林有慧、王偉忠、包翠英、連靜雯等人，場面莊重哀戚，恬娃也現身致意，並於事後發文表達深切思念。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 7
柯志恩態度變了？郭正亮曝這人：資源多10倍
[NOWnews今日新聞]2026年高雄市長選戰逐漸升溫，國民黨已率先定錨，由立委柯志恩披掛上陣；民進黨則陷入激烈初選角力，邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺4名立委全力爭取提名，並預計下週以民調決定出線...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 61
【Follow 法人】兩樣情！二哥聯電獲外資狂掃5萬張 台積電反遭提款近450億元
台股今（7）日成交量創下8543億元的歷史天量。三大法人今日賣超360.43億元，外資則再度轉空，轉為賣超298.71億元。運達投顧分析師陳石輝認為，美股科技巨頭輝達、AMD等沒有亮眼表現激勵下，外資、投信等在短線上仍會繼續保守。觀察外資買賣超，今日價量爆增的二哥聯電獲得買超5.2萬張，台積電則持續遭賣超，甚至加大力度，今日調節2.6萬張，以收盤價計算，單日提款449億元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 109