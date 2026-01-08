誰的 Threads 還沒被《Pikmin Bloom》洗版？怎麼可能！滿滿的皮克敏、各地寄來的明信片，還有一堆人在分享今天又走幾步，台灣人現在已經是動物森友會 aka 皮友走路大隊，因應這股熱潮，開發商 Niantic 正式開設《Pikmin Bloom》官方中文 Threads 帳號，才一上線，就被台灣皮友包圍，留言區瞬間變大型許願池

皮克敏官方中文 Threads 開帳！皮友集體吶喊中

（圖片來源：Pikmin Bloom）

我們要來去郊遊！大步大步走！

其實《Pikmin Bloom》早在西元 2021 年就推出了，而 Niantic 再度攜手任天堂，打造散步型手遊，延續《Pokemon GO》走到戶外的精神，但整體玩法更療癒，只要走路、旅行，就能蒐集各種造型的皮克敏，還可以把沿途風景變成明信片寄給朋友，嘻嘻就算自己玩，也玩得很開心，而且真的好喜歡跟朋友分享哦（分享慾就是如此爆棚）

皮克敏官方中文 Threads 開帳！皮友集體吶喊中

（圖片來源：Pikmin Bloom）

不用對戰也上癮，連長輩跟醫師都被圈粉

《Pokemon GO》偏重對戰，《Pikmin Bloom》則以蒐集為主，最多就只是揪朋友打打蘑菇，完全沒有壓力，有網友分享家中長輩玩到每天主動回報戰況，還有醫師在 Threads 分享，病患因為玩皮克敏，開始天天走路，前幾天甚至從圓山一路走到北車，直接把遊戲當成復健神器，我是已經傳給嘻爸嘻媽，希望他們能多走一點路～

皮克敏官方中文 Threads 開帳！皮友集體吶喊中

（圖片來源：Pikmin Bloom）

官方帳號一開，留言區先吵明信片

皮克敏在台灣人氣狂飆，Niantic 也選在 Threads 上線官方中文帳號，跟大家預告，之後會分享最新資訊和更新內容，結果第一篇貼文底下，皮友們都在許願，「拜託不要再寄變電箱了」、「宮廟明信片真的送不出去」、「可以多一點好看的地點嗎」，不過大家先別激動啊～有內行玩家補充，目前圖資來自 Wayfarer，宗教場所、彩繪電箱本來就符合規範，想要改其實沒那麼簡單

皮克敏官方中文 Threads 開帳！皮友集體吶喊中

（圖片來源：Pikmin Bloom）

皮友分享小技巧！

不少新手好奇，到底怎麼走路最有效率，玩家們實測之後，整理出重點啦！只要時速 20 公里以下，都能正常種花，走路、慢跑、騎腳踏車效率會依序提升，原地跑雖然能累積步數、孵花苗，但沒有移動距離就種不了花，所以你沒出門，就玩不下去哦！

皮克敏官方中文 Threads 開帳！皮友集體吶喊中

（圖片來源：Pikmin Bloom）

小結

現在官方《Pikmin Bloom》中文 Threads 正式開張～大家就去多留言，搞不好會有奇蹟出現哦～啊誰可以陪嘻嘻一起玩～～～



