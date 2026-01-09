「皮克敏」是什麼？寶可夢之後的新健康神器，Pikmin Bloom遊玩教學、6大隱藏機制介紹
《Pikmin Bloom》這款以「散步」為遊戲核心的休閒手機遊戲，近期在Threads上爆紅，官方Threads帳號開設後一天內即吸引約1.8萬名追蹤者，平台上經常看見玩家主動分享攻略。臉書社團「皮克敏🌼（Pikmin Bloom）台灣討論區」成員數也已達12.6萬人。
《數位時代》整理出皮克敏的由來、手遊怎麼玩，文末還有7個遊戲內沒教，但新手必須學會的隱藏機制攻略。一起加入《Pikmin Bloom》的散步行列吧！
皮克敏是什麼？
皮克敏是任天堂旗下的經典IP，最早為單機遊戲，曾推出於Wii、Wii U等平台。《Pikmin Bloom》則是其手機延伸作品，由曾經開發《Pokémon GO》的Niantic發行，於2021年10月上線。玩法概念與《Pokémon GO》相近，同樣採用實體定位、計算步數等機制，但競技要素較少，更著重合作、探索與休閒交流。
皮克敏本身則是一種介於植物與動物之間的生物，外型有著大眼睛與細長手腳，頭頂會長出葉子或花朵。《Pikmin Bloom》中除了紅、藍、黃三種基礎皮克敏，還包含力氣較大的紫色皮克敏、防禦力高的岩石皮克敏、行動速度快的羽翅皮克敏、具抗毒能力的白色皮克敏，以及冰屬性的冰凍皮克敏。
《Pikmin Bloom》怎麼玩？
《Pikmin Bloom》整體設計圍繞「散步」展開，玩法可分為六大機制，包含培育皮克敏、探索街道、合作戰鬥、玩家交流、生活紀錄，以及每月任務。
一、培育皮克敏
培育花苗
玩家取得花苗後，需透過實際步行累積步數，花苗才會逐漸成長，達成條件後，從花盆中拔出即可獲得皮克敏。
提高友好度
孵化完成後，皮克敏可被派遣自行外出探索、餵食精華（餵食精華後，皮克敏頭上長出的花朵可以採收成花瓣，作為重要資源），或與玩家一起在街道上探索，透過這些互動，皮克敏的友好度會逐步提升。
取得飾品皮克敏
當友好度提升至四心，皮克敏便會回到自己的出生地，帶回一個與出生地點相關的造型配件，並將其配戴在身上，轉變為「飾品皮克敏」。
皮克敏的配件十分多元，包含拉麵吊飾、爆米花、理髮工具、飯店鑰匙或釣魚擬餌等。目前《Pikmin Bloom》的飾品皮克敏種類已超過1500種，成為遊戲中最具收藏性的元素之一。
二、街道探索
探索不同地點
玩家在現實世界中行走探索，有機會取得來自不同地點的花苗，這些地點與實際地標同步。常見類型包含餐廳、咖啡廳、洗衣店與藥局，也有森林、機場、海灘、大學等地點。
發現巨大花朵
散步過程中，地圖上會出現巨大花朵。靠近並互動後，即可獲得對應花種的精華，例如山茶花、九重葛、海芋等，是重要素材來源。
種植花朵
將特定種類的精華餵給皮克敏後，牠們頭上會長出對應的花朵，採收後可轉換為花瓣。玩家在走路時可使用花瓣進行「種花」，每次種花完成後都能獲得金幣獎勵。
三、摧毀蘑菇（戰鬥機制）
找到蘑菇
地圖上的特定地標會固定生成新的蘑菇，玩家通常稱為「菇點」。每顆蘑菇同時最多開放五個玩家名額共同摧毀蘑菇，依照加入時間決定是否能參與。除了附近的菇點，玩家也可透過好友邀請，前往距離較遠的菇點一同挑戰。
派出皮克敏
遊戲中的蘑菇類型多元，不同屬性的皮克敏適合對應不同種類的蘑菇。例如水晶蘑菇僅能由岩石皮克敏進行攻擊，因此隊伍配置相當關鍵，會直接影響摧毀效率與最終結果。
取得獎勵
蘑菇被摧毀後，系統會依照玩家隊伍的工作力總和與戰鬥時間進行評級，分為三星、二星與一星，不同評級對應不同獎勵內容。假日期間，部分菇點還會出現「巨大蘑菇」，摧毀難度較高，但回饋也相對提升。
四、玩家交流
明信片交換
玩家在摧毀蘑菇後，會取得該地標對應的明信片，上面會顯示實際地標照片。明信片除了可自行收藏，也能寄送給其他玩家，接收來自不同城市與國家的回信，成為遊戲中重要的社群互動方式之一。
每週挑戰
遊戲每週會開放步行挑戰與種花挑戰，每組最多五名玩家共同參與。玩家可主動邀請朋友加入，系統會累計全體成員的步數或種花數量，達成目標後即可獲得獎勵。
Party Walk
玩家也可參與其他人發起的Party Walk，透過邀請連結即可加入。Party Walk期間，主畫面會顯示主辦者的遊戲角色，並即時累計所有參與者的步數總和。
五、生活紀錄
《Pikmin Bloom》除了記錄步數，也在每天晚上引導玩家回顧當日行程。玩家需選擇代表心情的表情，並可搭配照片與文字簡短記錄，系統會讀取照片的定位資訊，將遊戲進度與當天生活片段連結在一起，留下一段日常紀錄。
六、每月任務
每月任務可視為上述玩法的整合。遊戲每個月都會推出限定內容，包含特定種類的蘑菇與花朵，還有全新的飾品皮克敏，主題通常與季節或節日相關，例如目前正值一月，《Pikmin Bloom》就推出了日本年菜造型的飾品皮克敏。
當月限定皮克敏在摧毀當期蘑菇時通常具備優勢；同時也會開放一系列任務，涵蓋種花、摧毀蘑菇與探索等行為，完成後可解鎖當季服裝與各式獎勵。
7項隱藏機制整理！新手一定會用到的皮克敏攻略
任天堂系遊戲一向遊玩說明簡短，但是有不少非常影響遊戲體驗與效率的隱藏機制，《Pikmin Bloom》也不例外。以下整理幾個新手玩家最常使用的攻略重點。
### 攻略一：餵食與隊伍操作
餵食精華時，長按精華即可讓皮克敏自動前來進食，無需一顆一顆精華餵食；連續點擊兩次哨子，則可快速切換不同隊伍，對於管理多組皮克敏相當方便。
### 攻略二： 種花效率技巧
種花時花瓣的消耗是以時間計算，因此在固定時間內移動距離越遠，單片花瓣實際種出的花朵數量越多。不過系統設有時速20公里的上限，超過後種花效率會明顯下降，因此騎腳踏車是種花效率最高的方式。
### 攻略三： 「搶菇」策略
在都市地區，熱門菇點競爭激烈，許多玩家會透過臉書或LINE社群，與不同區域的玩家，甚至海外玩家互加好友，藉由好友邀請來參與較不擁擠的菇點。派出打菇隊伍時，可以先點選「依照工作力排序」，再按左上角的「自動」，即可以最快速度派出最強的隊伍。
### 攻略四： 花盆取得方式
在每日生活紀錄中放入照片時，系統會讀取照片的GPS資訊，有機會取得該地點對應的花盆，成為另一種隱藏的收集要素。
### 攻略五： 好感度快速累積
皮克敏的速度接近人類步行速度，若在國外取得花苗，回國後才將友好度升至四心，未使用特殊精華的情況下，可能需要數月才能走回原地。出國時餵食特殊精華（一次可以升一顆心），可大幅縮短友好度提升時間，盡快在回國前讓皮克敏回到出生地取回飾品。
### 攻略六： 探索隊伍配置
進行探索任務時，若隊伍全部由羽翅皮克敏組成，完成速度會明顯加快，是提高效率的配置方式。
