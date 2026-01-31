皮卡丘辱華了！「靖國神社」要辦寶可夢活動 官方「踩中國紅線」急道歉

寶可夢官方在中國輿論延燒後，下架活動官網並道歉。翻攝自微博



日本知名IP寶可夢官網日前刊登一則活動資訊，宣布一場寶可夢卡牌相關親子活動，預計要在日本「靖國神社」舉辦，由於靖國神社本身的歷史性與爭議性，立刻觸動中國網友的敏感神經，引發陸網抵制聲浪。事件延燒後，寶可夢官方昨（1/30）緊急以日文及簡體中文發布致歉聲明，承認內部審核疏失，並宣布已撤下相關資訊、取消活動。

根據《觀察者網》等中國媒體報導，該場名為「寶可夢卡牌兒童體驗教室」活動原訂於1月31日舉行，並非由寶可夢或其母公司任天堂直接主辦，而是由東京千代田區的運動員俱樂部、中介公司株式會社FRD及一般財團法人Sake Of Peace共同籌辦，寶可夢卡牌體驗僅為其中一個活動環節。

廣告 廣告

然而，官方網站刊登的活動地點顯示位於靖國神社後，立即在中國大陸社群平台引發強烈爭議，「寶可夢 靖國神社」相關關鍵字迅速在微博等平台發酵，多家陸媒與官方背景帳號接連發文抨擊。

中共解放軍旗下新媒體《鈞正平工作室》官方微博評論稱，靖國神社供奉包括二戰甲級戰犯在內的戰亡者，長期被視為日本軍國主義對外侵略的象徵，在東亞地區具有高度歷史傷痛意涵，在此舉辦以兒童與青少年為對象的活動，等同觸碰歷史紅線。

北京日報等陸媒則指出，中國網友主要質疑3點，第一，活動雖然不是寶可夢官方主辦，但相關資訊能登上官網，顯示審核機制存在重大問題；第二，官方在事件延燒後迅速刪除頁面，顯然十分清楚中國的紅線，內部把關流程是否有隱情，必須給出說法；第三，寶可夢長期深耕中國市場，若缺乏歷史責任感，中國網友絕不接受「一邊從中國賺錢，一邊損害中國利益」。

面對輿論壓力，寶可夢公司30日正式發布中日雙語公告致歉，表示在察覺問題後，已第一時間將活動資訊下架，並確認該活動已取消。聲明中指出：「對於本次刊登內容引發的各種反應與意見，我們深表歉意。」

根據寶可夢官方說明，爭議訊息出現在其營運的「寶可夢卡牌訓練家網站（Trainers Website）」活動搜尋頁面中，該網站的運作機制，是開放持有寶可夢卡牌「認證資格」的個人玩家，自行刊登其主辦的活動資訊。官方坦言，這次事件是確認流程不足，導致「本就不宜舉辦」的活動資訊被誤刊於官網。

官方也重申，寶可夢始終秉持「用寶可夢連結世界」的理念，希望為所有玩家提供安心、愉快的體驗環境；同時承諾，未來將針對活動資訊的審查體系與確認流程進行「根本性的檢討與強化」，以更嚴謹的標準防止類似事件再次發生。

更多太報報導

信義威秀空橋14分鐘活春宮！女裸下身「3姿勢開戰小鮮肉」代價曝

車銀優收入估賺破千億 家族企業現況曝！涉逃稅最重下場「恐無期徒刑」

「包吃住月薪4.8萬」行天宮徵才！ 網喊「想投履歷」過來人分享：要神明點頭