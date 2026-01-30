皮卡丘辱華慘遭小粉紅圍攻！「靖國神社辦活動」中共氣炸 寶可夢急道歉

大陸中心／黃韻璇報導

寶可夢靖國神社辦活動，中共官媒氣炸轟「中國玩家不可能容忍」，活動頁面已刪除。（圖／翻攝自微博）

中共官媒29日指出，日本知名遊戲動漫IP「寶可夢」（Pokemon）原本計劃於1月31日在日本「靖國神社」舉辦活動，相關話題衝上中國微博熱搜，遭中國玩家罵翻，活動頁面迅速下架。雖事後調查主辦單位非寶可夢官方，然而參拜靖國神社一直被中共視為辱華，因此這回踩到地雷，中國官媒紛紛跳出來發文怒轟。對此，寶可夢官方也在官網上用中、日文雙語發出道歉聲明。

據《環球時報》報導，這場名為「寶可夢卡牌兒童體驗教室」的親子活動，原本計劃1月31日在靖國神社登場，此活動並非由寶可夢及任天堂直接發起，而是由日本東京千代田區運動員俱樂部、中介公司株式會社FRD、一般財團法人Sake Of Peace所主辦，寶可夢卡牌體驗是其中一個環節。

廣告 廣告

事實上，參拜靖國神社一直被中共視為辱華，過去安倍晉三在2013年12月26日突然前往靖國神社參拜，遭到中國強烈譴責，因為在1978年甲級戰犯奉入靖國神社後，參拜靖國神社一直被中國視為冒犯行為，甚至日本國內都意見分歧。因此寶可夢官方網站在上架活動資訊後，迅速衝上中國微博熱搜，沒多久活動就遭到下架，活動申請人、日本寶可夢玩家在X平台上致歉，表示「不得不取消活動」。

寶可夢官方發出中日雙語道歉聲明。（圖／翻攝自微博）

《環球時報》29日晚間發文怒轟，表示「對這起事件，任天堂和寶可夢至今尚未給出任何解釋，更沒有道歉，而事件仍在持續發酵」，並點出3大問題「雖然靖國神社場地由申請活動的個人選擇，但寶可夢官方如此堂而皇之地予以通過，並發佈在官網上，說明其審核存在重大問題」、「寶可夢在事件發酵後迅速刪除頁面，說明它很清楚紅線所在，然而事件為何仍然發生，這其中有什麼隱情，任天堂和寶可夢必須給個說法」、「寶可夢不能一邊從中國賺錢，一邊損害中國利益。缺乏歷史責任感的日本公司，中國玩家不可能容忍」。

對此，寶可夢官方昨（30）日用中日雙語發布道歉公告，表示這場活動本來就不宜舉辦，屬於個人行為，但由於審核流程出現疏漏，活動資訊被誤登在官方頁面。寶可夢強調，在發現問題後第一時間刪除了相關頁面，涉事活動也被正式取消。寶可夢方面表示，將加強審核，避免類似情況再次發生。

更多三立新聞網報導

政大學霸遭丟包4車輾斃慘死！Bolt聲明1句名導氣炸：這不是過失是謀殺

新北三腳督成形？八炯預言「黃國昌一定退選」 曝他最終目的

葉元之狂護航鄭麗文「中國是親人」！謝震武3連問電爆⋯他當場愣住

台北市長民調「他」成黑馬？張益贍曝1情況：蔣萬安選到連滾帶爬

