皮卡丘遭小粉紅圍攻「因又辱華」 1事中共火大讓寶可夢道歉

日本知名遊戲動漫IP「寶可夢」（Pokemon）在全球風行多年，每年都有不少相關實體與宣傳活動進行，讓現場成為粉絲聚會現場。不過，近期寶可夢慘遭中國網友們抵制，更被中共官媒點名「辱華」，原來是有一場在靖國神社舉辦「寶可夢卡牌兒童體驗教室」的親子活動，讓小粉紅們相當火大，對此寶可夢官方也道歉。

根據《環球時報》報導，該活動原本計劃今（31）日在靖國神社登場，但該活動非寶可夢及任天堂官方直接發起，而是由日本東京千代田區運動員俱樂部、中介公司株式會社FRD與一般財團法人Sake Of Peace所主辦，寶可夢卡牌體驗僅其中一環。但中共對於參拜靖國神社視為辱華與冒犯行為，寶可夢在該神社辦活動的消息，在微博上引發批判，有小粉紅憤慨表示「想賺錢就不要擦邊球」。



寶可夢官方日前通過於靖國神社內舉辦的實體活動，引發中國網友不滿。（示意圖／民視新聞資料照）《環球時報》也發文稱：「雖然靖國神社場地由申請活動的個人選擇，但寶可夢官方如此堂而皇之地予以通過，並發佈在官網上，說明其審核存在重大問題。」在中國社群上掀起批判潮後，寶可夢官方昨（30）日用中日雙語發布道歉公告，強調該活動確實不宜舉辦，雖屬於個人行為，但由於審核流程出現疏漏，強調將加強審核，避免類似情況再次發生。









寶可夢對於中國網友不滿，發布雙語聲明道歉。（圖／翻攝寶可夢官網）





