皮卡停路邊「自燃」冒火！ 濃煙竄天際幸無人傷亡

台中市北區英才路，1輛皮卡車突然起火燃燒，車頭冒出熊熊火光，伴隨著濃煙不斷向上竄，路過的車輛都向旁邊閃避，畫面相當驚險，所幸消防人員迅速到場，10分鐘內撲滅火勢，沒有造成人員傷亡。而中壢也同樣傳出火燒車意外，專家分析火燒車和低溫沒有絕對因果關係，但天冷確實可能讓油管因熱脹冷縮，增加漏油風險。

民眾從遠方看到路邊車輛燒起來，用手機拍下驚險畫面，畫面中濃煙直竄好幾公尺高的大樓，將上空視線都遮蔽起來，火勢蔓延太大，旁邊好幾輛汽車經過都靠邊邊走，不敢太靠近，消防人員獲報趕到現場，拉起水線對準車頭猛噴，車頭瞬間冒起白煙，10分鐘內就將火勢撲滅。

目擊民眾說：「(駕駛)在講電話，應該是在求救吧，還是什麼之類，然後她的車就開始有火花出現，應該不到十分鐘就開始燒起來了。」這是發生在台中北區英才路，昨(9)日晚上7點多，警方調查，駕駛是32歲沈姓女子，當時下車辦事，沒有熄火將車輛停在路邊，沒想到起火燃燒，幸好沒有人員傷亡。

同樣發生火燒車的還有中壢1處住宅區，橘紅色火焰伴隨著濃煙，直竄空中，目擊民眾想找滅火器沒找到，只能趕快打119報案，台中、中壢，都在寒冬裡發生火燒車，專家分析汽車自燃，多半與電路、油管異常有關。

修車業者石先生說：「一般來講都是引擎室受損之後，有可能是擠壓到電池造成短路，或者是它的油管斷裂漏油。」汽車技師林奕勳說：「天冷的時候，汽油的油管它會產生熱脹冷縮，一快一慢之間，金屬油管與橡皮油管中間，就會產生縫隙。」

專家分析，火燒車和低溫沒有絕對因果關係，但天冷確實可能讓油管因熱脹冷縮，產生縫隙增加漏油風險，另外車輛如果加裝露營相關電子設備，也可能因為電路複雜造成短路引發火災。

