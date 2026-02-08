皮塔來台宣傳新書 飛機延誤俏皮致歉

▲泰國前進黨前黨魁皮塔現身台北國際書展，受到讀者熱烈歡迎（圖／記者詹凌瑀攝）

[NOWnews今日新聞] 泰國前進黨前黨魁皮塔今（8）日現身台北國際書展，與主持人馮賢賢暢談泰國民主發展，並宣傳個人著作《未竟之路》。

今日適逢泰國大選，皮塔·林家倫拉（Pita Limcharoenrat）在座談會中展現高度自信。他強調，雖然自己無法擔任總理，但他願意成為讓繼任者成功上位的推手，以此表達對人民黨的堅定支持。皮塔表示，他在泰國時間一早8點多完成投票後便直奔機場，展現對兩地行程的高度重視。

然而皮塔的來台之旅出現一段小插曲。原訂晚間7點在書展黃沙龍舉行的座談會，因交通問題導致皮塔遲未現身。現場工作人員隨即在大螢幕與他連線，皮塔解釋，由於曼谷班機延遲起飛，加上飛機抵達桃園國際機場時，碰上德威航空TW687班機發生右側主輪脫落異常，導致北跑道暫停起降。皮塔在直播中俏皮詢問現場觀眾：「你們會等我嗎？」幽默語氣引發全場哄堂大笑。

皮塔最終於晚間7點半順利趕抵現場，支持者紛紛起立鼓掌。他更展現誠意，以生疏但親切的中文自我介紹：「你好台灣，我是皮塔林家倫拉」。座談會結束後，皮塔也展現親民作風，逐一為讀者簽名並合影留念。此外，皮塔也預告明日晚間8點將在松菸誠品舉辦另一場座談會，邀請更多民眾參與。

