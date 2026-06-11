皮夾先偷塞紅包！黃仁勳暖捐200萬助兒少 劉在錫驚呼：第一次遇到

有「AI教父」之稱的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（11日）登上《劉QUIZ ON THE BLOCK》擔任嘉賓，不僅大方分享輝達曾經「距離破產只剩30天」的創業低潮，更展現對韓流熱愛，不但大聊最愛的K-POP歌曲〈Golden〉、點名最愛歌手華莎，答題贏得100萬韓元（約2.5萬台幣）獎金後，更由夫人洛麗（Lori）提前準備加倍善款、女兒代為送上紅包，全數捐贈給兒童公益相關單位 ，展現貼心企業家風範。

日前韓國網友曾透露父親曾在龍山電子商街和黃仁勳會長一起吃過飯而被質疑真實性，黃仁勳大笑證實，也回憶自己早在1990年代就曾親自到韓國龍山電子商街發名片跑業務。他透露，輝達其實是與韓國網路、遊戲與電競產業一起成長的，尤其《英雄聯盟》傳奇選手Faker等電競明星，以及無數韓國玩家對遊戲的熱情，都是推動NVIDIA技術走向全球的重要力量。黃仁勳感性表示：「如果沒有韓國玩家，就不會有今天的NVIDIA。」

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節目組還特別邀請韓國知名觀相師為黃仁勳解析面相。觀相師表示，黃仁勳額頭寬闊高聳，象徵天資聰穎與卓越才華，眼神堅定有神，展現出過人的智慧與領導者氣場，而五官以鼻子為中心呈現聚攏格局，在面相學中更被視為財源不絕、足以統領商業帝國的「鉅商之相」。面對一連串盛讚，黃仁勳忍不住反覆確認：「這真的是專業人士的專業評估嗎？」獲得肯定後才開心笑說：「那我真的很高興。」

更爆笑的是，當劉在錫開玩笑抱怨自己以前被觀相師說過不少缺點時，黃仁勳立刻幽默回應：「那是因為你的鼻子不夠大。」還自豪表示自己的鼻子特別適合當商業大亨，甚至當場推薦大家去做韓國醫美時，可以直接指定「黃仁勳款鼻子」，笑稱這將會是韓國最新流行趨勢，讓現場笑聲不斷。

節目尾聲，製作單位送上刻有「會長 Jensen Huang」的高級桌牌當作紀念禮物，沒想到黃仁勳卻透露自己其實沒有辦公桌，也沒有個人辦公室，平時都和員工共用大型會議桌工作，前面透露多虧數年來經常來韓國，被訓練出不錯的酒量，看到另一份禮物是燒酒調酒機，他立刻緊抱著不放，笑稱下午就要立刻使用。

更令人感動的是，在最後固定的猜題拿獎金環節，黃仁勳豪氣表示：「如果答錯題目，我就捐100萬韓元。」讓劉在錫驚呼：「這還是第一次遇到這種情況，就算答錯我們也有100萬韓元可以拿。」結果完全答對，黃仁勳則笑著安慰他：「別難過。」之後劉在錫將製作單位準備的100萬韓元獎金換成美元交給黃仁勳。

節目組還公開了一段暖心故事，原來在錄製答題環節前，黃仁勳的妻子與女兒黃敏珊，早已從黃仁勳的皮夾中先準備好100萬韓元現金，裝進紅包袋交給製作單位，黃仁勳得知後表示：「那就把這筆錢一起捐出去吧。」於是他將節目獎金與事先準備好的100萬韓元一併捐出共200萬韓幣（約5萬台幣），給兒少公益組織兒童與未來財團 ，用於弱勢兒童IT教育計畫，再次展現其重視教育與回饋社會的企業家精神。

本集節目已在愛奇藝國際版和friDay影音上架中字版。

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