皮條客幫泰「女」攬客 找上阿Sir一起進警局了

基隆市警察局第一分局員警於2024年8月間，身著便服在鐵路街巡查時，當場查獲2名泰國籍「女子」涉嫌從事性交易。怎料製作筆錄時，竟發現其中1人登記性別為男性。警方依法對2名泰籍人士裁罰，並將皮條客黃男移送偵辦。黃男最終被依共同犯圖利容留性交罪，判處有期徒刑4月，得易科罰金。

便衣警喬裝釣魚 黃男誤認尋芳客被逮

判決書指出，此起事件發生於2024年8月11日晚間左右，員警當時身著便服，在鐵路街一帶巡查，被黃男誤認為尋芳客，被主動招攬並引導進入屋內後，員警隨即表明身分，並查獲有2名泰國籍「女子」涉嫌從事性交易，當場查扣保險套1盒、潤滑液1條等證物，並查獲黃男獲利新台幣1400元。警方也趕緊將3人帶回偵辦。

怎料在製作筆錄時，查閱身分證才發現，其中有1名「女子」的登記性別為男性，令當時的員警感到意外不已。隨後，警方即依社會秩序維護法對2人裁罰，並通報內政部移民署，依規定辦理遣送回國事宜。黃男則因擔任皮條客，涉嫌違反共同犯圖利容留性交罪，移送基隆地檢署偵辦。

檢警揭性交易模式

檢警進一步調查發現，2名泰國籍人士來台後，就在綽號「小陳」的男子提供的房屋內，與不特定客人進行性交易，黃男則從中抽取傭金牟利。

法官判決結果出爐

檢方認定，黃年明知2人是在從事性交易，卻還幫忙攬客，已經違法。但黃男在犯後已坦承犯行，因此向法院聲請簡易判決處刑。法官後續審理，以共同犯圖利容留性交罪共2罪為由，判處黃男各有期徒刑3月，應執行有期徒刑4月，得易科罰金新臺幣12萬元，以及不法所得均宣告沒收。

