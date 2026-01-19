【皮爾增強】《聯盟戰棋》釋出 16.3 版本更新：升級九等經驗值提高、解鎖凱莎難度降低

《聯盟戰棋》釋出 16.3 版本更新資訊（圖片來源：《英雄聯盟》K/DA 凱莎造型）





《聯盟戰棋》Riot 開發團隊 Tim 與 Mort 今（19）日說明並釋出「英雄棋譚」 16.3 版本完整改動資訊，內容包括：近 30 位英雄平衡調整、降低解鎖單位任務難度，接下來凱莎將可以在七等解鎖，而八級升九等的經驗值提高。預計在週四 1 月 22 日正式上線。

《聯盟戰棋》16.3 版本更新資訊

系統改動

經驗值

8 級升級至 9 級所需經驗值：68 ⇒ 76

開局奇遇

在「關」中，以下增幅裝置將被禁用：加冕、棋手廚房、阿福快打、「三」之軍團、詛咒之冠、靈活變通

技能增益

希瓦娜、史加納與塔里克現在會在單位陣亡後，正確為團隊提供增益加成

需解鎖的 4 / 5 費英雄單位

現在更難追逐三星，但更容易獲得二星

解鎖任務改動

約瑞克：二星維爾戈攜帶裝備數量：2 ⇒ 1

奧莉安娜：上場三個不同的皮爾托福單位 ⇒ 一個皮爾托福單位攜帶兩件裝備

泰達米爾：艾希攜帶裝備數量：2 ⇒ 1

凱莎：解鎖等級：8 級 ⇒ 7 級

沃維克：上場一個二星菲艾與一個吉茵珂絲 ⇒ 菲艾與吉茵珂絲各攜帶一件裝備

特性改動

比爾吉沃特

首份免費！：20% AD / AP ⇒ 15% AD / AP

二費銀蛇幣價格：30 ⇒ 35

擊殺獲得的銀蛇幣：2 ⇒ 1

10 比爾吉沃特

炸藥傷害：500 ⇒ 300

擊殺獲得的銀蛇幣：5 ⇒ 2

冥血族

（3）傷害：100 ⇒ 333

皮爾托福

「連續齒輪」所有友軍獲得 AP：12 ⇒ 15

「中子加速」裝置法力回復：35% ⇒ 40%

「磁控線圈」傷害增幅：18% ⇒ 16%

「護甲剋星」對坦克的額外傷害：35% ⇒ 45%

「升級！」額外攻速：15% ⇒ 25%

虛空

啟動「2 虛空」時，現在必定提供進攻型突變

「噴吐棘刺」傷害：111 ⇒ 100

「皇室外殼」生命值：25% ⇒ 30%

「皇室外殼」額外護甲 / 魔防：30 ⇒ 40

伊克斯塔爾

任務需求更新

小型重抽：5 / 6 / 8 / 8 / 8 ⇒ 3 / 4 / 7 / 7 / 7

中型重抽：10 / 12 / 16 / 16 / 16 ⇒ 6 / 9 / 15 / 15 / 15

大型重抽：15 / 18 / 24 / 24 / 24 ⇒ 10 / 12 / 20 / 20 / 20

利息任務：6 / 14 / 20 / 20 / 20 ⇒ 5 / 12 / 16 / 16 / 16

層數獎勵更新

姬亞娜擊殺 / 助攻獎勵：20 / 30 / 40 / 50 / 50 ⇒ 30 / 50 / 80 / 80 / 80

一勝一負交替任務：200 / 280 / 360 / 450 / 600 ⇒ 200 / 280 / 400 / 500 / 700

獎勵更新

700 層

A：神器鐵砧 ⇒ 完整道具鐵砧 + 英雄複製器

B：30 金幣 ⇒ 2 × 英雄複製器

800 層

A：50 金幣 ⇒ 30 金幣 + 2 星岩寶

B：145 金幣 ⇒ 120 金幣 + 2 × 英雄複製器

C：5 費英雄 ⇒ 2 星岩寶

900 層

A：180 金幣 ⇒ 160 金幣 + 2 × 英雄複製器

B：60 金幣 ⇒ 40 金幣 + 2 × 英雄複製器

英雄調整

1 費單位

艾妮維亞：攻速 0.70 ⇒ 0.75

布蕾爾：衰減攻速 300% ⇒ 300 / 300 / 350%

姬亞娜：技能傷害 160 / 240 / 360 / 480 ⇒ 160 / 240 / 400 / 560

布里茨：基礎法力 60 / 120 ⇒ 60 / 105

燼：施放技能期間攻速鎖定為 1.0

基礎攻擊力：48 ⇒ 44

技能傷害：125 / 190 / 280 / 370 ⇒ 135 / 200 / 300 / 400

2 費單位

艾希：技能傷害 120 / 180 / 285 ⇒ 135 / 195 / 300

奧莉安娜：基礎法力 20 / 60 ⇒ 20 / 50

艾克：基礎護甲 / 魔防 50 ⇒ 45

泰達米爾：技能傷害 100 / 150 / 225 ⇒ 110 / 160 / 235

3 費單位

達瑞文：基礎攻擊力 50 ⇒ 53

馬爾札哈：技能傷害 27 / 40 / 65 ⇒ 29 / 43 / 68

柔依：技能傷害 300 / 450 / 700 ⇒ 330 / 500 / 770

雷歐娜：被動重製：當你場上最強大的雷歐娜存活時，每秒提供為你最強大的黛安娜提供 3/4/5 AP 加成。

瑟菈紛：技能護盾 475 / 525 / 625 ⇒ 525 / 575 / 675

4 費單位

布朗姆：基礎法力 60 / 120 ⇒ 60 / 105

飛斯：

BUG 修正：技能選擇目標更穩定

技能傷害 110 / 165 / 450 ⇒ 75 / 115 / 450

技能後普攻傷害 80 / 120 / 600 ⇒ 50 / 75 / 600

技能後攻速 50% ⇒ 100%

蓋倫：技能治療 300 / 350 / 1200 ⇒ 250 / 300 / 1200

黛安娜：

護盾持續時間：2 秒 ⇒ 每次衝刺結束後消失

新增：技能期間受到法力鎖限制

護盾值 80 / 120 / 200 ⇒ 100 / 175 / 300

基礎傷害 165 / 250 / 500 ⇒ 125 / 190 / 600

二段傷害 150 / 225 / 1350 ⇒ 140 / 210 / 1350

塔里克：被動重製：每場戰鬥一次，在生命值跌至 35%以下最大生命值時，在 2 秒裡持續回復 300/700/2500 生命值。

5 費單位

厄薩斯：施法動畫不再隨攻速加快

技能傷害 85 / 170 ⇒ 95 / 200

加里歐：

技能衝擊傷害（魔法防禦）：400/675% ⇒ 300/450%

新增技能衝擊傷害（雙防加成）：150/225/1000%

安妮：基礎法力 0 / 160 ⇒ 0 / 150

梅爾：基礎目標傷害 900 / 1500 ⇒ 1000 / 1500

鏡爪

技能重製：技能範圍內友軍單位免疫死亡⇒ 範圍內友軍單位提供 350/750/10000 護盾

技能持續時間：2 ⇒2.5

被動傷害 300% ⇒ 325%

希瓦娜：

傷害減免 10% ⇒ 8%

技能傷害 165 / 250 ⇒ 185 / 275

基礎法力 0 / 40 ⇒ 0 / 30

持續時間 3.5 秒 ⇒ 3 秒

希格斯：被動傷害 45 / 80 ⇒ 40 / 65

機械暴龍

護甲 / 魔防 70 ⇒ 80

攻擊力 75 ⇒ 85

雷射傷害 125 / 200 ⇒ 145 / 250

飛彈傷害 30% ⇒ 25%

賽勒斯：護甲 / 魔防 70 ⇒ 80

瑟雷西：被動治療 50% ⇒ 75%

靈魂提供傷害 20 ⇒ 15

路西恩與珊娜

黑霧移除

珊娜娜技能傷害 170 / 255 ⇒ 230 / 550

新增：每命中一個目標，傷害降低 8%，最多 40%

新增：繫魂聖槍的增減傷效益僅在存活時生效

齊勒斯

飛昇者護符調整

否定儀式：獲得 10% 傷害減免 ⇒ 15% 傷害增幅

沙漠魔像：

獲得一個魔像 ⇒ 獲得兩個魔像

花費 6 ⇒ 8

魔像 AD / AP：60% ⇒ 40%

持久奧術：齊勒斯獲得 3 魔力回復。額外發射奧術衝擊波：4 ⇒ 3

誓死衛兵：移除

翱銳龍獸

星塵升級調整

基礎法力：20 / 90 ⇒ 25 / 75

技能傷害：450 / 800 ⇒ 480 / 800

黑洞傷害：50 / 75 ⇒ 100 / 150

星塵獲取：命中敵人 ⇒ 每造成 250 技能傷害

星際漫遊者特性額外累積 20 / 60% ⇒ 20 / 33%

星塵升級：



175：星辰撞擊擊飛目標，持續2秒。175：星辰撞擊擊飛目標，持續 2 秒。⇒ 1.5 秒

裝備

一般裝備

夜色緣界：新增：觸發期間回復 30% 已損失生命

納什之牙：AP 15 ⇒ 20

聖光納什之牙：AP 30 ⇒ 40

神器

冥血罪鐮：移除 25 AP，改為 250 生命

閃刃：每層攻速 5% ⇒ 6%

賭徒之刀：金幣爆率 5% ⇒ 6%

不屈鬥魂：額外生命 12% ⇒ 15%

屏息狙擊：雙攻 20 ⇒ 25

黎明聖盾：雙攻 10 ⇒ 15

增幅裝置

星界感召：獲得一把精進之矛與一個雷歐娜。在階段 3-7 時獲得一個塔里克。

心相成長（回歸）

重製：獲得 50 經驗值。

營造氣場：英雄攜帶一件推薦裝備

滅世者（諾克薩斯）：擊殺獲得 AP：2 ⇒ 1

混沌召喚：

移除魔像獎勵

金蛋成裝鍛造器 2 ⇒ 1

天選之狼（鏡爪 & 安比薩）：

安比薩額外 AD 30% ⇒ 40%

魔狼傷害 25% ⇒ 30%

組件強盜：延遲回合 5 ⇒ 4

碰撞測試：暈眩 1.25 秒 ⇒ 1.75 秒

蒂瑪西亞永垂不朽：永久生命 4 ⇒ 3

龍衛：嘉文四世護甲 / 魔防傷害 185% ⇒ 100 / 120 / 155 / 200%

流亡孤軍 II ：護盾 35% ⇒ 30%

長久之計：

每回合經驗 5 ⇒ 4

立即金幣 4 ⇒ 15

黃金蛋：錯誤修復，現在獎勵會正確發放

強力投入：每階段獲得金幣 2 ⇒ 7

私房錢：

每回合額外 2 經驗：移除

每回合額外獲得金幣：2 ⇒ 3

立即獲得金幣 1 ⇒ 6

知己知彼



傷害增幅：10% ⇒ 8%



強化傷害增幅：18% ⇒ 15%

精確優雅：一開始不會再異常衝刺

整裝備戰



物理加成和魔法攻擊：2% ⇒ 3%

整裝備戰+



物理加成和魔法攻擊：3% ⇒ 4%

循序漸進：單位費用 3 / 3 / 3 / 4 / 4 / 4 / 5 ⇒ 2 / 2 / 3 / 3 / 4 / 4 / 5

荊棘蔓延+



金錢：4 ⇒ 2

美味甜點



裝備提供生命：25 ⇒ 20

特性神木



金錢：7 ⇒ 2

特性神木+



金錢：12 ⇒ 4

究極鍊化（約德爾）：雙攻 25% ⇒ 35%

值得等待：延遲回合 2 ⇒ 0

四個一組：已移除

世界符文：已移除