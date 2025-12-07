皮皮獅帶路玩新竹！首場瘋套票活動吸引百名親子熱情參與
由新竹縣政府主辦的「皮皮獅帶你玩‧第一站」皮皮獅瘋套票於今(7日)在竹東火車站旁「Wah！幾散竹東」熱鬧登場，活動開放 Accupass 報名隨即額滿，當天更吸引超過兩百名民眾到場參與。最受矚目的主角皮皮獅一現身便引來全場驚呼與圍觀，帶來的舞台搶答遊戲更成為活動亮點。
主持人以獅山線、觀霧線的路線知識和景點線索與民眾互動，皮皮獅則以誇張又可愛的肢體動作提示答案，讓大小朋友在輕鬆氣氛中了解路線資訊，現場笑聲不斷。不少參加者表示，透過遊戲才發現獅山線沿途有這麼多美食小鎮與特色景點，讓他們對台灣好行更有興趣、也更願意實際搭乘體驗。
活動同時規劃結合台灣好行元素的四大主題闖關區，融合獅山線及觀霧線自然意象與皮皮獅旅遊情境等內容，吸引家庭與年輕族群熱情參與。只要完成闖關即可兌換香濃擂茶，讓現場不時出現排隊人龍。許多家長分享，孩子因為皮皮獅而主動參與遊戲，也因此更願意認識大眾運輸與低碳旅遊，這樣寓教於樂的方式非常受歡迎。
交旅處七日表示，這次在ibon販售的四款套票皆包含「獅山線一日乘車券」，並依不同需求設計四大主題，讓旅客自由挑選。九十九元「人氣美食套票」可兌換內灣彭老師野薑花粽兩顆，或哈客愛養生擂茶飲品一杯，是最受小資族與學生喜愛的入門選擇；二百九十九元「手作體驗套票」提供絹印 DIY 或客家擂茶 DIY，非常適合親子或喜歡文化體驗的旅客。
389元「伴手禮套票」則包含擂茶隨身包 16 入，或隆源餅行客家餅禮盒，讓遊客能將客庄風味帶回家；599元「遊玩體驗套票」可至尼普頓馬術創藝園區體驗騎馬，感受自然與休閒結合的趣味旅程。四款套票從吃、玩、購一次滿足，提供遊客更彈性與完整的新竹旅遊選擇。
交旅處指出，台灣好行獅山線串聯竹北、竹東、北埔至峨眉等熱門景點，是探索客庄文化與自然風光的最佳方式。本次活動以親子友善、趣味互動的形式推廣大眾運輸與永續旅遊，未來將持續透過不同主題活動，邀請更多民眾搭乘台灣好行，輕鬆走訪竹縣風景與在地魅力。更多台灣好行旅遊資訊，可上「台灣好行旅遊網」或追蹤「竹縣好好玩」Facebook 粉絲專頁。
