皮皮獅帶路玩新竹 首場瘋套票活動親子熱情參與

許多家長分享，孩子因為皮皮獅而主動參與遊戲，也因此更願意認識大眾運輸與低碳旅遊。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣政府主辦的「皮皮獅帶你玩第一站」皮皮獅瘋套票七日在竹東火車站旁「Wah！幾散竹東」登場，活動開放 Accupass 報名隨即額滿，吸引超過兩百名民眾到場參與。最受矚目的主角皮皮獅一現身便引來全場驚呼與圍觀，帶來的舞台搶答遊戲更成為活動亮點。

竹縣府表示，主持人以獅山線、觀霧線的路線知識和景點線索與民眾互動，皮皮獅則以誇張又可愛的肢體動作提示答案，讓大小朋友在輕鬆氣氛中了解路線資訊，現場笑聲不斷。不少參加者表示，透過遊戲才發現獅山線沿途有這麼多美食小鎮與特色景點，讓他們對台灣好行更有興趣、也更願意實際搭乘體驗。

活動同時規劃結合台灣好行元素的四大主題闖關區，融合獅山線及觀霧線自然意象與皮皮獅旅遊情境等內容，吸引家庭與年輕族群熱情參與。只要完成闖關即可兌換香濃擂茶，讓現場不時出現排隊人龍。許多家長分享，孩子因為皮皮獅而主動參與遊戲，也因此更願意認識大眾運輸與低碳旅遊，這樣寓教於樂的方式非常受歡迎。

交旅處表示，台灣好行獅山線串聯竹北、竹東、北埔至峨眉等熱門景點，是探索客庄文化與自然風光的最佳方式。本次活動以親子友善、趣味互動的形式推廣大眾運輸與永續旅遊，未來將持續透過不同主題活動，邀請更多民眾搭乘台灣好行，輕鬆走訪竹縣風景與在地魅力。