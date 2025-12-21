皮皮獅現身安捷國際酒店，陪伴親子歡度歡樂聖誕節。（竹縣府提供）

記者彭新茹／新竹報導

聖誕佳節將屆，新竹縣最萌的吉祥物皮皮獅廿一日現身新竹安捷國際酒店，舉辦充滿驚喜與笑聲的皮皮獅聖誕歡樂趴，邀請大小朋友一同共度溫馨又難忘的節慶時光。

竹縣府表示，皮皮獅與近百位粉絲一同唱歌跳舞，並發送限量皮皮獅造型扇子與皮皮獅可愛貼紙，搭配多項趣味互動遊戲，現場歡笑聲不斷。皮皮獅以活潑可愛的方式登場，立刻吸引全場目光，接著帶來招牌舞蹈演出，與大小朋友近距離互動交流。活動中最受期待的集章卡抽獎環節也同步登場，為現場增添更多驚喜與歡呼聲，讓粉絲們留下滿滿的聖誕美好回憶。

交通旅遊處處長陳盈州表示，安捷國際酒店位於新竹高鐵特區，交通便利，兼具商務與親子友善特色。飯店客房設計舒適有質感，並為新竹縣吉祥物皮皮獅首間授權合作飯店，推出限定皮皮獅主題房，深受家庭旅客喜愛，同時結合在地文化與多元活動，成為新竹住宿新亮點。

交旅處表示，隨著歲末年終的到來，夜間光影活動也陸續展開，二０二五東興圳光藝節已在東興圳沿線浪漫登場，展期至明年的一月四日，結合水岸景觀與藝術燈飾，打造絢麗迷人的光影廊道。

縣長楊文科表示，皮皮獅為新竹縣的吉祥物，也是推動觀光的最佳助手，而已經展開的東興圳光藝節結合藝術裝置、文創市集、音樂演出及親子活動，規劃多件光藝術作品，透過燈光、裝置藝術與環境融合，呈現獨具特色的夜間風貌與拍照打卡亮點，歡迎各地鄉親前來漫遊東興圳，感受光影交織的藝術饗宴，共度溫馨美好的夜晚。