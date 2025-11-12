皮脆爆汁！國聯飯店感恩節限定「野蕈香料鑲雞」噴香夠味、超搭英式布丁麵包

感恩節限定的「野蕈香料鑲雞」，用紅藜、南瓜、高山菇烤出爆汁甜味。（國聯大飯店供圖）

感恩節烤雞也能吃出台灣味！國聯飯店推出期間限定「野蕈香料鑲雞」，外皮金黃酥脆、雞肉吸附蔬果香甜，內餡鹹香濃郁，一口咬下肉汁爆滿，滿滿節慶感。普發1萬元入帳，不妨就先揪朋友爽吃一波。

這道烤雞做法相當費工，是先用紅藜小米清酒、月桂葉、百里香等香料醃製24 小時入味，接著在雞肚裡，塞進台東栗子南瓜、紅藜、新竹尖石鄉高山菇、起司、綜合堅果及洋芋等時蔬，細火慢烤至外皮酥脆、內餡熟透，讓雞肉充分吸收蔬果與香料的香甜與鹹香。

「野蕈香料鑲雞」4人餐可以吃到整隻烤全雞、帕瑪雞肉凱薩沙拉、約克夏布丁、南瓜濃湯、起司火腿鹹派、主廚甜點及綜合莓果醬與雞肉醬汁、粉紅氣泡酒。（2,180元／套，國聯大飯店供圖）

品嘗時可搭配慢火熬煮3小時的綜合莓果醬，酸甜果香中帶溫潤口感，或選擇濃郁雞肉醬汁，鹹香解膩，搭配外酥內軟的英式約克夏布丁麵包，每一口都能感受到烤雞的多層次風味。

「板石咖啡廳」以大地沙色為基調，搭配磨石子紋理，營造溫暖而典雅的用餐氛圍。（國聯大飯店供圖）

內用4人分享餐含野蕈香料鑲雞、帕瑪雞肉凱薩沙拉、南瓜濃湯、起司火腿鹹派、主廚甜點及粉紅氣泡酒，每套售價2,180元+10%，適合3到4人分享；外帶禮盒含烤雞、約克夏布丁及兩款醬汁，售價1,080元，方便送禮或聚餐。

限定烤雞從即日起到12月31日供應，外帶取貨從11月23日起，每天上午11點半後開始，需提前3天預訂。

板石咖啡廳

地址：台北市大安區光復南路200號1樓

電話：02-2773-1515 #146



