皮膚乾癢塗酒精 蜂窩性組織炎找上身
記者吳瀛洲∕新北報導
一名60多歲張姓男子於冬季時小腿乾癢，誤以為只是皮膚乾燥，每天用熱水泡腳並以酒精擦拭止癢，結果皮膚越來越乾，甚至出現裂口與紅腫疼痛；就醫確診為「缺脂性皮膚炎合併蜂窩性組織炎」，經外用類固醇及系統性抗生素治療，同時加強保濕修復後，約2週後漸漸康復。
隨著冬季來臨，氣溫驟降、空氣濕度降低，據皮膚科門診觀察發現，許多民眾因長時間使用暖氣、熱水洗澡或過度清潔，導致皮脂膜受損、角質層含水量下降，出現乾燥、脫屑與搔癢等不適。
恩主公醫院皮膚科醫師江明哲指出，冬季乾癢絕不是小事，若反覆搔抓或使用錯誤的清潔、消毒方式，容易造成皮膚屏障崩壞，進而引發細菌感染或慢性濕疹、異位性皮膚炎甚至感染性皮膚炎；當乾癢持續不癒或出現破皮紅腫時，應及早就醫。
江明哲表示，冬季氣溫降低會使皮脂腺分泌減少，研究顯示溫度每下降1°C，皮脂分泌量約減少10%。皮脂是皮膚天然的防水層，一旦油脂減少，角質層便難以留住水分；冷空氣與暖氣環境使濕度下降，當角質層含水量低於10%時會出現微裂，造成皮膚屏障受損並引起紅癢與發炎。
江明哲強調，「冬天的乾癢其實是皮膚屏障損傷的警訊」，許多人在冬季為了清潔或止癢，反而破壞皮膚防線，讓皮膚越洗越乾，常見錯誤包括熱水洗澡過久、使用皂鹼及香料或酒精產品、頻繁去角質與磨砂。
他提醒，皮膚乾癢若經過保濕與改善清潔習慣仍未改善，且乾癢伴隨紅疹、皮屑、裂紋或夜間劇癢與疼痛，就要懷疑可能是皮膚疾病或代謝問題引起。
江明哲表示，保濕的核心在於重建皮膚屏障，而非單純補水；他分享保濕關鍵3步驟：
1.清潔後3分鐘內塗抹保濕品：利用洗澡後皮膚仍含水的狀態，立刻塗抹保濕品，最大程度鎖住水分。
2.挑對保濕成分：包括吸水劑（甘油、玻尿酸、尿素）、鎖水劑（凡士林、礦物油）及修復屏障（神經醯胺、膽固醇、脂肪酸）。
3.依膚質與部位選用質地：臉部∕中性肌：選擇含水量較高、質地輕盈的乳液。四肢部位乾燥區宜選擇含油量較高、保濕力佳的乳霜；手肘、腳跟龜裂則選擇如凡士林含油率最高的油膏，在皮膚表面形成防水膜。
