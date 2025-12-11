皮膚乾癢「超神1招」改變人生！醫師也認證 網提醒：差點摔死

網友和皮膚科醫師證實，洗完澡擦乾並把握時間塗乳液，有助於有效保濕。（示意圖／unsplash）

天氣轉變，許多人會出現皮膚乾癢症狀，尤其是台灣人最愛旅遊的日韓地區空氣更乾燥，手腳容易出現脫皮情況。而一名網友在日本住了3年多，赫然發現在洗完澡後趁著皮膚微濕時擦乳液，皮膚幾乎就不再乾癢。文章曝光後吸引90萬人次瀏覽，不少人直呼「現在在浴室用最基本的乳液也很足夠，感謝各位乳液超人」；也有苦主提醒，「在浴室裡擦乳液要小心滑倒」。

一名網友在社群平台Threads表示，今年是他在日本過第三個冬天，某天帶著乳液去浴室，趁剛洗完皮膚還有一點水氣時趕緊抹全身保濕，結果發現皮膚幾乎不會癢了，「單單把擦乳液這個步驟改到浴室裡面做，就完全改變了我的人生」。

文章曝光後，引來大票網友喊真的有效，「異位性皮膚炎家長路過，洗完澡後15分鐘內塗上乳液或是專用油膏，效果最佳」、「趁剛把皮膚擦乾毛孔還沒縮起來時擦吸收超快，完全不會油膩，超舒服」、「我是洗完澡趁身體還濕濕的時候擦嬰兒油，毛巾用按壓方式吸乾身體水份，再擦上乳液」、「看完了你這篇照著用，順帶改變了我人生」、「這樣擦乳液20年了，印象中是看到大S的美容大王裡面寫的」。

同時有不少苦主提醒，「我上次在浴室擦乳液差點摔死在裡面，請各位網路芳鄰注意」、「擦腳底要小心，我之前差點摔死」、「在浴室不要把乳液擦到腳底板，上次我被乳液強迫在浴室劈腿拉筋」、「這招我已使用多年，洗完澡用浴巾稍微擦拭，身體微濕抹上身體乳，但腳底我會略過」。

留言區也釣出皮膚科醫師吳明穎現身回應：「說的很棒耶！我都是這樣跟病人衛教的」。而皮膚科醫師蔡逸姍過去曾在臉書發文指出，本身屬於乾燥肌膚的人，在洗澡時有5大重點要注意，包括「降低水溫」、「洗澡時間5到10分鐘內」、「使用不含香料的沐浴乳或中性皂等溫和沐浴用品」、「用柔軟的毛巾，輕輕按乾皮膚」，以及「洗完馬上擦保濕產品」。

蔡逸姍表示，洗完澡7分鐘內，皮膚表面還有些水分，在微濕的狀態塗抹保濕產品效果最好，並建議盡量挑選成分單純、有效且持續使用。

