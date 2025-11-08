皮膚出現不同色斑？ 醫曝白斑與黑斑成因、症狀與治療





【NOW健康 編輯部／整理報導】皮膚出現不明斑點？常見的皮膚色素疾病包括白斑、黑斑及各類色素斑點。其中，白斑與黑斑是最常見的色素異常，雖然同屬於色素疾病，但成因與症狀各不相同，治療方式也有所差異。醫師指出，有些患者因為外觀受到影響，甚至產生社交障礙。其實，只要及早就醫並接受適當治療，大多數情況都有機會獲得改善甚至根治。



白斑猶如形狀不規則的雪白斑塊 與身體免疫系統有關



高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長陳芳銘指出，皮膚色素疾病包含白斑、黑斑與斑點，常常難以消除，有些患者會因為外觀影響，變得不願與人接觸，甚至影響學業與工作信心。不過，只要及早發現皮膚問題，再加上持續正確的護理與治療，就有機會讓皮膚找回原有的顏色與自信。

「白斑」是一種常見的色素疾病，特徵是皮膚出現境界鮮明、形狀不規則的雪白的斑塊。白斑又可區分為分節型白斑與全身型白斑等數種類型，常見侵犯部位包括臉部、嘴唇、手部、手臂、腿部與生殖器。



高雄醫學大學附設中和紀念醫院皮膚部主任藍政哲指出，全世界約有1～2%的人罹患白斑，其中有部分可能在20歲前發病，發病原因目前仍不確定，但多與身體免疫系統有關，也可能與遺傳、壓力、皮膚外傷有關。



▸發病初期： 此時皮膚色素狀況不穩定，可能還會有新的白斑出現。治療會以降低免疫攻擊為主，使用口服藥物、外用藥膏，包含近年興起的標靶藥物，來幫助控制病情。



▸穩定期： 當白斑不再擴散，治療會以光療加上適合的外用藥膏來幫助皮膚恢復原來的顏色，光線治療有時會達到一個瓶頸，這時可以用外科色素移植的方式來達到完整的治療效果。



黑斑形成來自紫外線、荷爾蒙變化等 最佳預防是防曬



高雄醫學大學附設中和紀念醫院皮膚部主治醫師陳泱伊指出，「黑斑」是皮膚黑色素過度產生或沉積的一種現象，常見的有曬斑、肝斑、雀斑以及發炎後的色素沉澱。黑斑的形成原因除紫外線曝曬之外，也可能受到荷爾蒙變化、遺傳因素、皮膚發炎或不當保養習慣的影響。



臉上黑斑揮之不去怎麼辦？陳泱伊說明，治療黑斑的方法有很多種，包括醫師處方的外用美白藥物、果酸換膚、雷射療程以及口服傳明酸等方式。然而，黑斑的類型和嚴重程度各不相同，某些黑斑可能是其他皮膚疾病的表現，建議由專業皮膚科醫師評估診斷，才能選擇最適合個人的治療方案。



陳泱伊呼籲，預防黑斑的最重要方法是徹底防曬。此外，平日做好正確的清潔與保濕，不隨意嘗試成分不明的美容產品，以免引起皮膚刺激或傷害，加劇黑斑問題。（文章授權／優活健康網）



