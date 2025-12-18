皮膚爛不停是「免疫力崩盤」警訊！醫曝關鍵在腸道健康

許多反覆發作的皮膚疾病，實際上是免疫力與腸胃功能失調的綜合表現，余雅雯中醫師強調，腸道才是免疫系統的根本，並推薦一款「腸生不老保健茶」，適量飲用有助於調整腸胃、增強免疫力。

當身體過度疲累時，免疫力隨之下降，皮膚往往是最先發出警訊的部位。（圖／Photo AC）

中醫師余雅雯在臉書粉專發文表示，當身體過度疲累時，免疫力隨之下降，皮膚往往是最先發出警訊的部位。她在中醫門診中觀察到，許多人在熬夜後就會冒出濕疹、痘痘或是蕁麻疹，這些反覆出現的皮膚問題，其實都與免疫力及腸胃功能失調有關。

余雅雯舉例說明，脂漏性皮膚炎常在熬夜、壓力後爆發；當身體免疫力不穩定或下降時，可能出現蕁麻疹、單純皰疹、帶狀皰疹等症狀；濕疹、痘痘、黴菌感染等皮膚病，更容易在免疫力低下時惡化或擴散。她補充，掉髮變得嚴重、身體冒出疣，也常是免疫系統失衡的外在信號。

余雅雯表示，不論從中醫或西醫的角度來看，皮膚問題有時並非單純皮膚的疾病，而是免疫力與腸胃功能失調發出的警訊。她推薦「腸生不老保健茶」，適合有調整腸胃、增強免疫需求的人平日飲用，材料包括3錢黨蔘（健脾益氣）、3錢茯苓（健脾滲濕）、少許桂花（理氣和中、化濕解鬱），將以上材料放入500c.c熱水沖泡5分鐘，即可飲用。

余雅雯強調，中醫認為脾胃為後天之本，飲食一旦過於油膩、甜膩，容易生痰濕，導致腸胃負擔。她指出，腸胃功能不好，免疫力自然下降，皮膚也跟著亮紅燈，因此改善皮膚與免疫的關鍵，不只是擦藥、吃藥，而是要從改善腸道健康著手。

