皮膚病源於臟腑 中醫改善防過敏

不少民眾深受皮膚過敏困擾，每當季節轉換、天氣變化或壓力累積，就可能出現皮膚搔癢、紅腫、脫屑，甚至濕疹、蕁麻疹等問題。中醫師指出，許多人長期依賴抗組織胺或類固醇緩解症狀，卻常治標不治本，中醫透過改善體質的整體療法，有助身體重建平衡，擺脫反覆發作的過敏。

欣悅中醫診所中醫師陳威震說明，皮膚病反映臟腑功能、氣血運行和體內濕熱寒燥等失衡狀態。皮膚過敏體質又可分成4類型，「濕熱蘊結型」好發於夏季或喜食辛辣、油炸、甜食者，症狀包括皮膚紅腫、灼熱、滲液化膿、癢感劇烈，宜清熱解毒、祛濕止癢；「血虛風燥型」則是長期熬夜、壓力大、飲食不均衡者，易氣血虧虛，皮膚乾燥脫屑，夜間癢感更重，調理宜養血潤燥、疏風止癢。

「脾虛濕盛型」是腸胃功能不佳、易疲倦、大便稀者，常見皮膚反覆搔癢、分泌黏液，對特定食物過敏，宜健脾化濕、強化消化吸收；「肝鬱氣滯型」則是情緒壓力導致肝氣鬱結，影響氣血運行，皮膚問題多出現在身體兩側，伴隨情緒波動加重，宜疏肝理氣、解鬱止癢。

陳威震說，中醫透過內服中藥、針灸調理與日常保健三管齊下，能從根本改善體質，不只改善皮膚表徵，更能提升身體免疫力。用藥部分，會根據不同體質開立藥方，清熱祛濕藥如黃芩、苦參、龍膽草，養血潤燥藥如當歸、白芍、熟地，疏肝理氣藥如柴胡、香附、鬱金、薄荷。

針灸與穴位按摩能疏通氣血、止癢降敏，如曲池穴清熱解毒、緩解癢感，血海穴可改善濕疹、養血止癢，足三里穴可健脾益氣、提升體力與免疫。平時應少吃海鮮、蝦蟹、芒果等易致敏食物，避免辛辣油炸，多攝取薏仁、山藥、蓮子、白木耳，維持規律作息，並保持床單及環境清潔，也要避免過度抓癢引起傷口感染，可用濕毛巾冷敷舒緩。