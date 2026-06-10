皮膚癢、乾癬很癢一直好不了，怎麼治療才有效？張若偉中醫調理解析
在炎熱的夏天，大家紛紛換上短袖短褲，但對乾癬患者來說，身上的紅斑、脫屑與暗沉疤痕，往往造成很大的困擾。張若偉中醫師表示，曾經有位50多歲的男性患者，經常應酬、喝酒，導致體重破百。而且因為罹患嚴重乾癬，在炎熱的夏季也只能穿著長袖、長褲。
乾癬不只是皮膚病，而是一種全身性的慢性發炎與免疫失調表現。張若偉中醫師解釋，經過診治，便建議患者調整作息，搭配中藥調理並積極減重。隨著體重下降，乾癬症狀有所緩解，色素沉澱也慢慢淡化。
乾癬不是單純皮膚病 中醫怎麼治療？
許多患者習慣使用類固醇等外用藥膏來壓制皮膚的紅腫與皮屑，但往往一停藥就面臨復發折磨。張若偉中醫師指出，乾癬屬於「本虛標實」，底層的「本」是免疫失調與自我修復障礙，「標」則是慢性的紅腫熱痛與搔癢脫屑。
張若偉中醫師說明，中醫會依乾癬的三大病程發展，採取不同的調理策略：
◎大發作期：此時身體如烈火般到處蔓延，中醫稱為「血熱妄行」。治療以清熱、涼血、降火為主，常用藥材包括黃連、丹皮、黃芩、黃柏。
◎小發作期：皮膚進入修復期卻缺乏細胞間質的凝固力，導致皮膚極度乾燥、角質層異常脫落形成大量銀屑。此時屬於「血不養膚」，治療需養血潤燥，常用當歸、麥門冬、地骨皮、枸杞等藥材輔助調理。
◎穩定期：皮膚因反覆發炎而局部氣血循環障礙，導致組織硬化、增厚，使外用藥膏難以滲透。此時需活血化瘀，常用丹參、川七、赤芍來幫助代謝。
此外，調理方向也會從肝與脾胃著手。作息不正常往往是乾癬爆發的導火線，而吃太多高蛋白、海鮮、羊肉或精緻飲食，也容易使代謝廢物滯留體內。
乾癬共病四大風險：關節炎、代謝症候群、心血管疾病怎麼防？
乾癬的影響絕不僅限於外觀，由於其屬於自體免疫機轉異常，很容易攻擊自身體內器官。張若偉中醫師表示，乾癬患者常伴隨以下嚴重共病：
1、乾癬性關節炎：免疫系統攻擊關節，引發手指、膝蓋等關節腫痛，若不控制可能導致關節變形。
2、代謝症候群：容易合併高血壓、高血脂、高血糖等三高問題與肥胖。
3、心血管疾病：全身慢性發炎加上代謝疾病，會加速動脈血管硬化，提高中風或心肌梗塞的風險。
4、社交焦慮與身心障礙：因頭面部等顯眼部位病變，常遭受異樣眼光，導致患者自卑、焦慮、憂鬱，甚至演變成睡眠障礙。
面對如此多面向的共病風險，單靠外用藥膏已難以應對全局，張若偉中醫師建議患者可在初期就採取「中西醫結合治療」，有機會達到更長效穩定的病情管理。
乾癬色素沉澱怎麼改善？針灸、拔罐搭配外敷中藥
張若偉中醫師解釋，針對已經結痂結厚的皮膚組織，可運用局部針灸針刺，甚至搭配拔罐，有助於縮小病灶的效果。
在外部保養上，則可搭配由中藥製成的油膏，或使用凡士林、滋潤型乳液。每天耐心地局部分層塗抹，能幫助滋潤受損屏障，逐步淡化發炎後的色素沉澱。
治療乾癬的最終目標，是將疾病控制在不影響生活品質的「穩定期」，而這高度仰賴患者日常生活的配合。張若偉中醫師特別為患者整理了全方位的日常照護守則：
拒絕熬夜：晚上11點（最晚12點）前必須入睡，且需睡滿6小時以上。睡眠是皮膚組織進廠保養、汰舊換新的關鍵時間。
嚴格禁抓：搔癢時可用冰敷或輕拍轉移注意力，切勿抓到破皮流血，以免引發蜂窩性組織炎，讓問題複雜化。
洗澡三原則：洗戰鬥澡（速度快）、水溫偏涼（絕不泡澡或泡溫泉）、乾癬處不用清潔劑。洗後務必立刻擦乳液保濕。
戒口：飲食務必清淡，嚴禁酒精、油炸、高糖及辛辣重口味。患者應自我觀察，凡是一吃就會引發皮膚發癢的食物，必須徹底戒除。
適度抒壓：長期壓力容易造成復發。除了規律運動，張若偉中醫師推薦透過唱歌來舒緩身心壓力。
穿著天然布料：夏天盡量選擇純棉、亞麻等吸汗透氣的天然材質。
張若偉中醫師提醒，唯有配合治療、正確調理、維持良好的生活節律，才能與乾癬和平共處！
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