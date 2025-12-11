皮膚癢「以為是濕疹」 醫檢查大驚：這是癌症！6大症狀別輕忽

皮膚癢如果伴隨6大症狀，一定要小心！示意圖／Pixabay

皮膚癢已為是濕疹，但是擦了藥膏都不會痊癒，那麼可要小心了，有可能是其他的病變！醫師劉博仁說，有兩位患者都是皮膚出狀況，而且兩人最後都確診是「淋巴癌」，提醒皮膚癢的話一定要注意，有6大症狀出現，最好趕緊去看醫生。

劉博仁在臉書粉絲頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文指出，第一位女性患者3個月以來皮膚癢不停，皮膚一直反覆紅、癢，看起來像濕疹，但是擦藥、吃藥3個月，完全無法真正改善。除此之外，她開始出現夜間流汗，睡到半夜整件衣服都濕掉。這位病患後來到醫院做更完整的檢查，才發現自己罹患了淋巴癌。

還有一位患者，皮膚一塊一塊紅腫、起疹子，一直當濕疹治療。看了多位醫師、用了不同藥物，仍然反覆發作，甚至越來越大片，最後也是確診淋巴癌。

為什麼淋巴癌會讓皮膚癢？

劉博仁說，淋巴癌的細胞在活動時，會釋放出一些發炎介質與細胞激素，這些物質會刺激神經，造成：

深層的癢

擦藥效果有限

夜晚特別明顯

全身性或固定區域的反覆癢

淋巴癌可能有哪些症狀？

夜間盜汗（睡到整件衣服濕）：很典型的淋巴系統警訊。 不明原因體重減輕：半年內掉超過 5至10％ 要注意。 不明原因的發燒：時高時低，像感冒又不是感冒。 淋巴結腫大、無痛、持續不退：常見在頸部、腋下、鼠蹊部。 全身疲倦、虛弱感：不是熬夜造成的那種累。 皮膚出現反覆不明斑塊、結節或增厚：像濕疹但治不好。

什麼樣的皮膚癢要提高警覺？

癢超過4至6週、治療效果仍然不好 皮膚斑塊越來越大或越來越厚 反覆紅疹、脫皮、結節 出現夜間流汗 伴隨體重變輕、發燒 淋巴結腫大（無痛）

劉博仁說，大部分皮膚癢當然不是淋巴癌，但久癢不癒又合併其他症狀，就不可以忽視。身體在不舒服時，其實一直在跟我們說話，大多數的濕疹、過敏不嚴重，但如果越治越奇怪、越擦越沒有改善、出現伴隨症狀（夜汗、體重下降、發燒）就值得做更完整的檢查，他說，「早期發現，永遠比治療更重要」。



