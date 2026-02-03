皮膚科名醫「一號難求」 代排黃牛喊價1500元

彰化市一家知名皮膚科診所，出現代排黃牛。（圖／東森新聞）





彰化市一家知名皮膚科診所，因患者太多，為了控制看診品質及減少民眾等待，只好限制看診人數，結果卻出現代排黃牛，他們在網路貼文攬客，現場掛號代排價要價1500元，彰化縣衛生局表示，將展開調查，因為代排掛號已經違反醫療法，最高可罰25萬元。

一大早診所門口已經大排長龍，有的人甚至搬來椅子凳子等待，因為不早點來，根本掛不到號。

排隊民眾：「這要7點就要來，不然怎麼佔得到第一位。」

排隊民眾：「沒有預約的話，你一定要自己來排，你沒排，排不到啊。」

九點看診前10到15分鐘，工作人員陸續發放號碼牌，彰化這家皮膚科診所醫師，之前曾經在台中市，一家醫學中心擔任皮膚科主任，擅長治療異位性皮膚炎和乾癬，在彰化自行開業後，吸引相當多病患，掛號人數經常爆滿。

診所為了改善這個情況，先停止網路和電話掛號，規定只能現場掛號或是約診，平日每個時段，原本有40個現場掛號，現在縮減成25個，週六日只有15個名額，沒想到最近網路上卻出現排隊黃牛，代排費用高達1500元，民眾看法兩極。

排隊民眾：「我覺得代排是不公平的，但是有一種情況，如果他家人人數比較少。」

代排民眾：「我覺得看個人選擇吧，如果真的沒辦法有需要的話，像我們自己就會想要，早一點來排。」

排隊民眾：「見仁見智啦，因為說真的不好排。」

據了解委託的民眾先透過私訊，和黃牛報名，必須先轉帳5百元訂金，留下姓名電話，掛號當天看診前半小時，代排黃牛到場排隊拿號碼牌，雙方聯繫碰面，還要說出通關密語再付尾款，接著就換成委託民眾排隊掛號，但這樣的代排行為，已經違反醫療法。

彰縣府衛生局醫政科科長劉慧君：「利用傳播媒體或其他方法，宣傳醫療業務，以達招來患者醫療為目的之行為，處新台幣5萬以上，25萬元以下罰鍰。」

診所人員表示代排掛號是私下行為，他們並不知情，衛生局則說代排黃牛人數，應該不只一人，目前已經進行調查，如果查證屬實將會祭出重罰。

