皮膚科年會聚焦自體修復新趨勢 PLTEX晶泌科技成醫學年會關注焦點





【NOW健康 林志遠／台北報導】2025年秋季皮膚科醫學會年會以「人工智慧與精準醫療」為核心主題，今年醫美領域中最受矚目的亮點之一，就是全新一代自體修復科技——「晶泌科技（PLTEX）」。此次展會中，辰美學院長蔡詩辰醫師與辰美學皮膚專科院長丁彙矩醫師分享臨床觀察，指出PLTEX的誕生，象徵自體修復技術的全面升級，將肌膚修復機制從傳統的「膠原誘生」走向「訊號強化」，與深層修復的整體修護，是自體修復技術的重要進化。

PLTEX突破傳統PRP！導入「血小板自泌體」 修復訊號更精準



丁彙矩醫師指出，傳統PRP的核心是利用血小板生長因子，促進傷口癒合與膠原蛋白生成，而新一代PLTEX則將修復層級推得更深，不只是讓皮膚變緊，它能真正喚醒訊號傳導，讓修復指令更準確深入，其最大的突破就在於加入「血小板自泌體」，直接將修復訊號輸入細胞內，使反應速度更快、範圍更廣。



丁彙矩醫師進一步解釋，PLTEX的特色在於，進行一次250ml全血採集後，由無菌實驗室製作而成，可分裝成20瓶濃縮粉末，並具備10億顆完整血小板、1500億顆血小板自泌體。與傳統PRP最大差異在於PLTEX能夠去除99%白血球，能降低不適、發炎、腫脹，且不添加活化劑、全程放射線滅菌，使用更安全。



此外，因製成粉末型態可常溫保存3年，多次治療更方便，一次抽血即可多次使用，不必每次治療都重新抽血。丁彙矩醫師表示PLTEX的意義在於將修復層級從表層修復推向深層再生，讓再生信號更集中、更有效率。





▲丁彙矩醫師指出，PLTEX的意義在於將修復層級從表層修復推向深層再生，讓再生信號更集中、更有效率。（攝影／林志遠）



PLTEX「穩定、高濃度、可重複使用」 醫師：適合搭配能量雷射或術後修復



針對PLTEX的應用層面，蔡詩辰醫師表示，由於PLTEX的臨床優勢在於「穩定、高濃度、可重複使用」，使其比傳統PRP更適合作為術後修復與再生管理的搭配技術，主要扮演的角色是縮短醫美的術後修復的紅腫期，降低發炎風險，並加速皮膚屏障的重建，對於敏弱肌膚或反覆接受醫美療程的患者可減少累積性損傷、提升肌膚的耐受度。



蔡詩辰醫師認為，這種精準傳遞修復的訊號，應用範疇正從傳統術後修復延伸到改善慢性發炎的肌膚管理，再結合奈米載體或能量導入技術，如電穿孔、超音波導入、微針導入等，作用可以更廣、更深層。





▲蔡詩辰醫師表示，PLTEX的臨床優勢在於「穩定、高濃度、可重複使用」，主要扮演的角色是縮短醫美的術後修復的紅腫期，降低發炎風險，並加速皮膚屏障的重建。（攝影／林志遠）



術前術後應充分溝通膚況 選擇專業診所最安心



關於治療前後的注意事項，蔡詩辰醫師建議，術前要確保治療區域無感染、無開放性傷口，若搭配能量型治療，需確認皮膚狀況適合導入；術後1週內要避免酸類與刺激性保養，同時加強保濕、防曬，避免高溫與曝曬，如有輕微紅腫，通常1、2天內可緩解，可搭配修復面膜與冷敷來幫助修復。



蔡詩辰醫師叮嚀，最重要的是應選擇專業可靠的診所與合規的產品來源，與醫師溝通膚況與治療史，如有過敏體質、孕期、哺乳期等情況，則須先讓主治醫師充分評估是否適合該療程。



