皮膚科年會聚焦 PROFHILO 逆時針於再生醫美中的臨床應用

▲邱軍棠醫師透過案例分享逆時針注射與療程規劃。

【記者 陳姿穎／台北 報導】臺灣美容皮膚科醫學會（TADA）於 12 月 7 日在集思台中新烏日會議中心舉辦「TADA 2025 年會暨秋季學術討論會：逆時針 X 洢蓮絲」。今年以「再生醫美新趨勢」為核心，聚焦如何在安全前提下，善用再生醫學概念與注射技術，協助臨床醫師在面對老化肌膚時，建立具備長期規劃與結構性思維的治療策略。

▲美無極執行長皮膚專科邱軍棠醫師擔任座長探討再生醫學於醫美的趨勢與應用。

在「逆時針臨床經驗分享」專題中，邱軍棠醫師解析PROFHILO逆時針啟動膠原蛋白與彈力蛋白生成的關鍵機轉，並搭配案例說明，如何透過BAP注射點位設計與療程規畫，使肌膚由內而外呈現「膚質重塑」的改善效果，而非僅停留在表層填補。邱軍棠醫師也分享依據不同年齡層與膚況條件所建立的分層治療邏輯，協助臨床醫師在面臨複雜老化型態時，建立更精準的評估與治療思維。

源自瑞士跨國製藥集團IBSA的PROFHILO逆時針採用原廠NAHYCO專利技術，將高、低分子量透明質酸結合成穩定的混合複合結構，在不依賴化學交聯劑的前提下，仍能維持高濃度與良好擴散性，因此被視為兼具保濕、組織支撐與膚況改善等效果的再生醫美選項之一。

邱軍棠醫師長期投入醫學美容與再生醫學相關研究與教學，憑藉此跨領域背景，擅長將實驗室的分子與細胞機轉，轉化為具體可執行的臨床治療設計，推動國內醫美從「經驗醫學」走向以數據與機轉為基礎的「實證醫學」。

▲邱軍棠醫師根據自身豐富醫學經驗及背景，推動實證醫學。

邱軍棠醫師表示，透過從科學角度審視再生醫美療程的角色與適應症界線，可協助醫師在療程選擇、風險評估與長期規畫上更具信心。期盼臨床端在導入相關治療時，能為求美者提供兼具安全性、有效性並與國際實證接軌的治療選擇，使其在追求自然與年輕化的需求中獲得更適切的臨床建議。（照片記者陳姿穎翻攝）