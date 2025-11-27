皮膚科藥廠進軍抗老保養市場 邀謝欣穎分享年輕秘訣
民視新聞／綜合報導
全球最大皮膚科藥廠進軍抗老保養市場，推出醫學級抗老產品，現場還特地請來戲劇女神謝欣穎站台，公開他在4K鏡頭前年輕的秘密。
有70多年歷史的護膚品牌，始終以科學實證為基礎，專為敏感性皮膚研發溫和高效的保養品，這回首次進軍抗老保養市場，就推出新的秘密武器，緊緻賦活精華，和眼部精華等產品，都利用胜肽新科技，協助抗老修復，就連緊緻賦活潔膚水都採用微分子三效潔膚科技，一抹卸除彩妝防曬淨膚，同時有24小時長效保濕，讓忙碌的上班族節省不少時間！
