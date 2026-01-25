皮膚科醫師揭「2026敏感肌保養5大新觀念」！空汙、飲食、氣候變化都是隱形地雷

據統計，台灣有高達八成民眾屬於敏感肌膚，或是曾經出現過敏感肌膚症狀。這也使得現代人對於成分更加敏銳，挑保養品也更加謹慎。不只原生體質與醫美術後的影響，日常的保養習慣、產品選擇、飲食與氣候適應力也都是引發慢性與急性敏感肌症狀的關鍵。到底除了諮詢專業醫師協助治療外，生活中又有哪些觀念需要留意？慕診所Mu Meilleur皮膚科醫師崔美怡現身解答：2026敏感肌保養5大新觀念。

空汙與飲食，正在養成「慢性敏感肌」

醫學美容盛行，崔美怡醫師強調要養出健康好膚質，還是得以「診斷先行」 source : Rafael De Nadai

醫學美容盛行，崔美怡醫師強調要養出健康好膚質，還是得以「診斷先行」！在進行任何療程前，必須先釐清自己的膚況與目標，若只是跟隨風潮、頻繁施作醫美，反而容易讓肌膚屏障變得脆弱。此外，不當的清潔、過度換膚、強效煥膚型產品，都是造成長期負擔的原因之一。她也特別提醒空氣污染的影響：「許多女生發現，素顏外出回家後反而膚況變差，原因就是空氣中的髒汙惹的禍，有時候彩妝反而能在一定程度上隔絕髒空氣。」

另外，卸妝清潔務必要確實，而腸胃與皮膚的關聯性也不容忽視。 source : Anna Shvets

另外，卸妝清潔務必要確實，而腸胃與皮膚的關聯性也不容忽視。「腸道、皮膚與大腦是相互影響的系統，雖然我們無法即時感受到腸胃是否發炎，但皮膚會很直接反映出來。」崔醫師補充，吃到容易引發發炎的食物，很快就會在膚況上顯現。至於「早C晚A」或頻繁更換新品，更需要依個人膚況審慎評估。

氣候變化劇烈，引發「急性敏感肌」

「今年氣溫變化劇烈，因突發性乾燥、泛紅、顆粒感來就診的患者明顯增加。」 source : Ivan Babydov

「今年氣溫變化劇烈，因突發性乾燥、泛紅、顆粒感來就診的患者明顯增加。」崔美怡醫師觀察，肌膚並不像人能快速應變環境狀態，尤其台灣四季分明，保養品若無法即時銜接調整，就很容易出現問題。針對敏弱膚況，她建議從整體產品面向評估，包含是否符合安全法規、是否具備實驗與臨床認證，以及是否具備實質修護力。功能型產品的使用順序也很重要：「一定是先修護、再進階。」當肌膚已經出現刺痛、泛紅、搔癢、脫屑等受損症狀時，所有刺激性與高效成分都應暫停，待膚況穩定後再慢慢導入。

敏感肌的「安全牌」保養成分

成分是多數敏感肌患者最重視的要素 source : Kiehl's

成分是多數敏感肌患者最重視的要素，談到成分選擇，崔美怡醫師指出，臨床上有高度共識的「安全牌」包含具備優秀修護力的維他命 B5；以及神經醯胺、玻尿酸、維他命 B3 等結構單純、以保濕與屏障修復為核心的成分。「當敏感症狀發生時，除了藥物治療，患者最常問的就是：不想再一直擦藥膏，保養品該怎麼接？」醫師建議選擇成分單純、具舒緩力且安全性高的產品作為治療過程間的銜接，才能避免心理與肌膚負擔。

敏感肌治療後的保養品銜接

以酒糟肌為例，崔美怡醫師分享，許多患者不希望長期依賴藥膏，但一停用就出現泛紅、顆粒感復發。 source : Anna Shvets

以酒糟肌為例，崔美怡醫師分享，許多患者不希望長期依賴藥膏，但一停用就出現泛紅、顆粒感復發。這時並不建議立即停藥，而是採取「循序減量」策略。例如：每週使用兩至三次藥膏，其餘時間搭配具修護力的保養品；待膚況穩定後，再逐步降低藥膏使用頻率，才能避免敏感症狀反覆發作，造成更大的心理壓力。

保養不是越厚越好

「對敏感肌來說，厚塗不一定更安全。」 source : Kiehl's

「對敏感肌來說，厚塗不一定更安全。」崔美怡醫師提醒，保養應從薄擦開始，當產品塗得越厚，對肌膚的刺激與作用力也會同步放大。正確方式應是先以薄塗確認肌膚耐受度，再針對特別乾燥或受損部位局部加強；若產品吸收快速、膚況穩定，再進一步調整用量，才是長期穩定的關鍵。

