皮膚科醫師揭「2026敏感肌保養5大新觀念」！空汙、飲食、氣候變化都是隱形地雷
據統計，台灣有高達八成民眾屬於敏感肌膚，或是曾經出現過敏感肌膚症狀。這也使得現代人對於成分更加敏銳，挑保養品也更加謹慎。不只原生體質與醫美術後的影響，日常的保養習慣、產品選擇、飲食與氣候適應力也都是引發慢性與急性敏感肌症狀的關鍵。到底除了諮詢專業醫師協助治療外，生活中又有哪些觀念需要留意？慕診所Mu Meilleur皮膚科醫師崔美怡現身解答：2026敏感肌保養5大新觀念。
空汙與飲食，正在養成「慢性敏感肌」
醫學美容盛行，崔美怡醫師強調要養出健康好膚質，還是得以「診斷先行」！在進行任何療程前，必須先釐清自己的膚況與目標，若只是跟隨風潮、頻繁施作醫美，反而容易讓肌膚屏障變得脆弱。此外，不當的清潔、過度換膚、強效煥膚型產品，都是造成長期負擔的原因之一。她也特別提醒空氣污染的影響：「許多女生發現，素顏外出回家後反而膚況變差，原因就是空氣中的髒汙惹的禍，有時候彩妝反而能在一定程度上隔絕髒空氣。」
另外，卸妝清潔務必要確實，而腸胃與皮膚的關聯性也不容忽視。「腸道、皮膚與大腦是相互影響的系統，雖然我們無法即時感受到腸胃是否發炎，但皮膚會很直接反映出來。」崔醫師補充，吃到容易引發發炎的食物，很快就會在膚況上顯現。至於「早C晚A」或頻繁更換新品，更需要依個人膚況審慎評估。
氣候變化劇烈，引發「急性敏感肌」
「今年氣溫變化劇烈，因突發性乾燥、泛紅、顆粒感來就診的患者明顯增加。」崔美怡醫師觀察，肌膚並不像人能快速應變環境狀態，尤其台灣四季分明，保養品若無法即時銜接調整，就很容易出現問題。針對敏弱膚況，她建議從整體產品面向評估，包含是否符合安全法規、是否具備實驗與臨床認證，以及是否具備實質修護力。功能型產品的使用順序也很重要：「一定是先修護、再進階。」當肌膚已經出現刺痛、泛紅、搔癢、脫屑等受損症狀時，所有刺激性與高效成分都應暫停，待膚況穩定後再慢慢導入。
敏感肌的「安全牌」保養成分
成分是多數敏感肌患者最重視的要素，談到成分選擇，崔美怡醫師指出，臨床上有高度共識的「安全牌」包含具備優秀修護力的維他命 B5；以及神經醯胺、玻尿酸、維他命 B3 等結構單純、以保濕與屏障修復為核心的成分。「當敏感症狀發生時，除了藥物治療，患者最常問的就是：不想再一直擦藥膏，保養品該怎麼接？」醫師建議選擇成分單純、具舒緩力且安全性高的產品作為治療過程間的銜接，才能避免心理與肌膚負擔。
敏感肌治療後的保養品銜接
以酒糟肌為例，崔美怡醫師分享，許多患者不希望長期依賴藥膏，但一停用就出現泛紅、顆粒感復發。這時並不建議立即停藥，而是採取「循序減量」策略。例如：每週使用兩至三次藥膏，其餘時間搭配具修護力的保養品；待膚況穩定後，再逐步降低藥膏使用頻率，才能避免敏感症狀反覆發作，造成更大的心理壓力。
保養不是越厚越好
「對敏感肌來說，厚塗不一定更安全。」崔美怡醫師提醒，保養應從薄擦開始，當產品塗得越厚，對肌膚的刺激與作用力也會同步放大。正確方式應是先以薄塗確認肌膚耐受度，再針對特別乾燥或受損部位局部加強；若產品吸收快速、膚況穩定，再進一步調整用量，才是長期穩定的關鍵。
【延伸閱讀】
橋本環奈瀏海髮型推薦8款！法式瀏海＋丸子頭、低馬尾，26歲童顏減齡關鍵公開
其他人也在看
深陷痘痘地獄！口服A酸從根本抑制油脂 助你重拾美肌
大學四年級的小雯，臉上的囊腫型痘痘讓準備拍畢業照的她充滿焦慮，看著同學們開心地挑選拍照濾鏡，她卻只能躲在角落，擔心再強的美顏功能也無法修飾滿臉紅腫的痘疤。試過各種抗痘產品但青春痘依然頑強地駐守在臉上，直到嘗試口服A酸，她才終於敢把臉「正大光明」的攤在陽光下。NOW健康 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
狗狗抓癢未必是過敏！解析牠們「皮膚癢」真相：跳蚤與過敏怎麼分？
火報記者 張舜傑／報導 狗狗頻繁抓癢、甩耳或舔腳，常被誤以為是過敏，但原因可能更複雜，包括跳蚤、環境過敏、食物 …火報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
錯過真的不再有！2026必收限量美妝：ALBION皇室御用有田燒手窯乳霜、肌膚之鑰金馬版、PAUL&JOE、LUSH 情人節系列全到齊
1.收藏級巔峰：ALBION 匠心凝時之霜一週年限量版全台限量20份，保養界的藝術頂峰！為慶祝 ALBION AUTHENTIQUE 匠心凝時之霜上市一週年，品牌推出極具收藏價值的限量版，將日本傳統工藝與尖端科技完美融合。限量版瓷瓶由日本皇室指定使用、擁有350年歷史的「辻精磁社」與「ARI...styletc ・ 13 小時前 ・ 發表留言
菲律賓渡輪翻覆至少15死、28人下落不明 官員：無超載、天候正常
菲律賓一艘載有332名乘客跟27名船員的渡輪，26號凌晨在菲律賓南部海域翻覆。菲國海岸防衛隊獲報後隨即展開搜救，軍方、省政府跟民間也投入救援，目前已有316人獲救，並尋獲15具遺體，但仍有28人下落不台視新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
澤倫斯基公開點名！控台灣電子零件流入俄國 邱毅看賴清德這反應：對內可一點不手軟
烏克蘭總統澤倫斯基日前在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）年會發表演說，批評歐洲無力阻止俄羅斯侵烏，也怯於應對其他威脅，同時更點名台灣的電子零件流入俄羅斯，讓俄羅斯能製造飛彈。對此，前立委邱毅在臉書發文表示，澤倫斯基不敢駡美國老爹，更不敢惹俄羅斯北極熊，只敢找台灣來出氣，台灣把電子零件賣出去賺外匯，烏克蘭有什麼好怪台灣的。邱毅更點名總統賴清德這態......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 1則留言
連3漲！蛋價再貴3元 蛋商公會：快過年民眾備貨
台北市 / 綜合報導 前陣子強烈大陸冷氣團及寒流接連來襲，造成部分蛋雞產蛋量減少，台北市蛋商公會表示，今（26）日起蛋價漲3元。至於漲價原因，除了先前天氣因素導致產區產量降低及年節將至，已有民眾開始在備貨等原因。每斤批發價與產地價將分別來到47元與37.5元，而這已是連續第3周調漲蛋價。 原始連結華視影音 ・ 21 小時前 ・ 3則留言
李毓芬登越南雜誌封面 「大捲髮、濃妝」撞樣歐陽菲菲
女星李毓芬自大陸選秀節目出道，後加入台灣女子團體Dream Girls，開始以演員、歌手身分活動，不過她近年消失螢光幕，沒有公開活動，也鮮少更新動態。想不到2026年剛開始，她就傳來好消息，原來將登上時尚雜誌越南版的封面，足見她在國際時尚圈的影響力。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
證婚人吳宗憲爆「典Lu同房出怪聲」！放話生娃不包紅包
「綜藝天王」吳宗憲今（25）以證婚人身分出席陳漢典、Lulu黃路梓茵世紀婚禮，他才剛要開口，就被問到200萬禮金是否已到位？他直言：「那個小事，放心啦！講那個太世俗了，本來還想開支票。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026必收IT BAG：FENDI Way！設計、細節與配色小心機，勸敗關鍵全解析
FENDI Way的梯形廓形，線條俐落卻不生硬，剛剛好的結構讓包包在視覺上看起來精緻，但實際容量卻完全不需要擔心。這顆包顯然是為現代女性的多工人生量身打造—早上裝得下筆電、文件與水壺，中午臨時外出開會，晚上下班後直接拎去聚會也完美駕馭。肩背設計是 FENDI Way 的另一個...styletc ・ 13 小時前 ・ 發表留言
長期痰中帶血恐是鼻咽癌找上門！ 台大醫：喝綠茶可助降低風險
鼻咽癌是台灣及東南亞地區重要的頭頸部惡性腫瘤之一，台大醫院耳鼻喉部主治醫師王成平說，經4000人大型研究發現，植物性維生素A、鮮魚、綠茶、咖啡可降低鼻咽癌風險，他也提醒民眾，鼻咽癌早期症狀包括持續性耳悶感、鼻涕或痰中帶血絲等，且具有明顯的家族遺傳傾向，若具有相關風險，務必提高警覺、儘速就醫。自由時報 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
日本人也愛吃這一道？日本人喜愛的台灣美食TOP5
近年來台灣餐廳在日本越開越多，日本人不只是嚐嚐台灣菜而已，甚至對台灣料理有透徹理解，或是跑去台灣巡迴美食的日本觀光客也大有人在！這次要介紹日本人大推的「台灣料理排行榜」，除了常見的小籠包、滷肉飯之外，還有一道連台灣人也未必能接受的美食，也在榜上！馬上來看看囉～ ※首圖來源：PIXTALIVE JAPAN ・ 21 小時前 ・ 38則留言
超商結帳報電話被記住 個資恐外洩！內行教1招免開口
去超商消費報電話即可累積會員點數，一名女子分享，到常去的超商買咖啡時，尚未開口報手機號碼，結帳螢幕卻已自動顯示她的電話，讓她當場傻眼，貼文曝光後迅速引發熱議，不少民眾也分享類似經驗，直言被店員記住個人資訊感到不太舒服，也有人指出，其實只要打開超商App掃描會員條碼，同樣能累積點數，無須報電話；對此，有從事超商店員的網友解釋，記住常客電話與相關資訊，單純是為了減少來回確認，加快結帳流程。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
中共中央軍委剩2人…台海開戰風險降 或迎完美風暴？
中共中央軍委副主席張又俠和聯合參謀部參謀長劉振立被查落馬後，本屆中央軍委七名成員只剩軍委主席習近平及甫於去年十月升任軍委...聯合新聞網 ・ 23 小時前 ・ 4則留言
2026開局VCA首推12星座手鍊＋可選長度的圓墜項鍊！售價與工藝細節一覽
仰望天際、觀測星座與自我探索有著深刻連結，而這項浪漫儀式的啟發之於梵克雅寶VCA（Van Cleef & Arpels），則是自1950年代起創意將西洋十二星座符號化作珠寶圖騰語言，持續推出相關作品。迎接2026年，也持續這項「傳統marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 發表留言
中職／悍將狀元籤喬旅外尚未討論 委籍洋投簽證影響不大
富邦悍將隊今年季前洋將部署作業順利，目前已簽約4正式洋投、1洋砲以及1位育成洋投，副領隊林威助透露規畫，看到去年鈴木駿輔的案例，育成洋投的配置，對悍將會是加分。 悍將備戰今年賽季，續約魔力藍、鈴...聯合新聞網（運動） ・ 14 小時前 ・ 發表留言
想外帶也不行！甜甜圈店「拒12歲童」爆爭議 店家澄清網全不挺
昨（24）日，一名網友在社群平台發文抱怨，她帶著6歲孩子前往台北市中山區一家甜甜圈店，卻被業者告知「店內不服務12歲以下孩童」。該名家長表示，當時僅是外帶消費，並非內用，卻仍被拒於門外，質疑「難道要把孩子丟在店外？」消息曝光後，引發網友熱議，不少民眾湧入店家平台留下負評，甚至揚言抵制該「厭童店家」。對此，店家回應，相關公告早在一個月前便已更改，並非臨時決定。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
百年首度台中贊境！ 山邊媽駐駕樂成宮7天吸大批信徒
擁有3百多年歷史的苗栗後龍山邊媽祖，百年來首度來到台中市區贊境，並在東區的樂成宮駐駕，與旱溪媽祖同殿受香，吸引大批信眾前來參拜。山邊媽祖預計在樂成宮停留7天，31日辭駕返回苗栗後龍，回程前還要與旱溪媽...華視 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
女性肥胖不只影響外型 恐提高不孕風險
世界衛生組織2022年指出，全球約80億人口中，超過10億人屬於過重或肥胖族群，相當於每8人就有1人體重超標。中國醫藥大學婦產部生殖醫學中心許希珍醫師指出，肥胖最常見的評估指標為身體質量指數（BMI）。世界衛生組織以BMI≧30定義為肥胖，但東亞族群在較低BMI即出現健康風險，因此台灣成人BMI≧27即屬肥胖，24至27為過重；同時，男性腰圍超過90公分、女性超過80公分，也代表內臟脂肪過多。過去所稱的「病態性肥胖」，現多以「第III級肥胖」取代，指BMI≧40，或BMI≧35且合併高血壓、糖尿病或睡眠呼吸中止症等共病。名稱轉換，目的在避免汙名化，減少將肥胖與負面標籤連結。肥胖與不孕的關聯亦被廣泛證實，主要與排卵功能障礙有關。肥胖影響排卵 不孕關聯明確許希珍醫師指出，肥胖女性同時面臨子宮內膜癌、結直腸癌等風險上升，部分患者因此提早尋求生育治療或生育力保存。當生活型態調整與排卵誘導效果有限，或需進一步保存生育力時，試管嬰兒常成為治療選項之一。高BMI未必降成功率 孕期風險仍高部分研究顯示，高BMI女性在取卵數、受精率、懷孕率與結果上，與正常BMI族群並無顯著差異；而肥胖孕婦在妊娠高血壓、常春月刊 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
頻繁染髮恐害白髮長更多！醫揭「關鍵原因」 很多人都該停手了
演員陳庭妮日前在社群分享從19歲開始染髮，一路染到某天照鏡子突然被冒出的白頭髮嚇到，這才驚覺該讓頭皮好好喘口氣，決定暫時停止染髮。這番話引起許多人共鳴，因為在追求時尚造型與遮蓋白髮的同時，往往忽略頻繁染髮對身體帶來的潛在負擔。 染髮劑進入身體 比想得更深入 皮膚專科廖朝瑜醫師指出，很多人以為染髮只是頭髮表面的事，其實不然。當染髮劑塗在頭上時，化學成分會透過頭皮上密集的毛囊進入身體，接著順著血液循環抵達腎臟，最後經由膀胱排出體外。有些染髮劑含有的對苯二胺會造成接觸性過敏性皮膚炎或蕁麻疹，嚴重時甚至可能產生化學性白斑症。廖朝瑜醫師表示，若對染髮劑中的成分過敏，輕則頭皮發癢、刺痛，重則出現紅腫、脫髮，極少數嚴重案例甚至可能引發呼吸困難或腎臟問題。值得注意的是，如果染髮太頻繁，身體來不及代謝這些化學物質，反而會傷害毛囊裡製造黑色素的細胞，結果就是白髮越長越多，形成惡性循環。 讓頭皮休息 才是真正護髮之道 衛生福利部食品藥物管理署建議每次染髮間隔3個月以上，廖朝瑜醫師也建議，最好間隔3至6個月，讓身體有時間把化學物質代謝掉，也讓受損的頭皮細胞慢慢修復。在選擇染髮劑時，盡量避開黑色或深褐色，因為顏常春月刊 ・ 1 天前 ・ 2則留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 540則留言