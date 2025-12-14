皮膚科醫師揭5大抗老觀念！外泌體迷思、敏感肌抗老成分一次搞懂

女人總想著暫停年紀，尋求凍齡處方，但關於抗老保養觀念你真的有明白、確實掌握嗎？近幾年抗老成分多變，除了市售保養品外，更有著醫美療程等多樣化的選擇，到底民眾日常抗老保養該注意什麼？產品挑選又有甚麼陷阱？皮膚科權威暨美之道皮膚科診所院長－邱品齊醫師現身解答5大正確觀念。

正確抗老觀念1：不同年紀需要的抗老方式不同

這幾年抗老觀念轉型，專業醫師更不斷倡導：抗老必須及早執行。 source : pexels

這幾年抗老觀念轉型，專業醫師更不斷倡導：抗老必須及早執行。但到底幾歲開始適合且需要抗老？不同年齡層抗老方式又有何差別？邱品齊醫師表示：「原則上人一出生就要抗老，幼童時期皮膚狀況佳，需要留意的重點是『避免過敏、預防肌膚發炎』；進入青春期則以『預防青春痘』作為抗老根本；到了青壯年就要『加強保濕』；邁入熟齡後就可以嘗試執行醫美或使用高效抗老成分。針對不同年紀階段選擇適合的抗老方式，才是上上策。」

正確抗老觀念2：防曬、清潔是抗老根本

現代人常著急於立即見效，期待高效又有感的抗老方式，但過度的使用高刺激抗老成分，或者過度執行醫美療程都可能造成反效果 source : pexels

現代人常著急於立即見效，期待高效又有感的抗老方式，但過度的使用高刺激抗老成分，或者過度執行醫美療程都可能造成反效果。對此邱品齊醫師提醒，多數臨床患者常見的抗老迷思，就是只依賴醫美抗老，而不重視日常保養。事實上，日常保養、規律生活作息是抗老根本，尤其「防曬、清潔」絕不可忽略，不論四季、上妝與否都要使用防曬，同時搭配溫和的清潔產品。

正確抗老觀念3：市場三大有效成分

到底哪些成分在專業醫師眼中是真正具備有效性的呢？ source : pexels

可能多數人會好奇，如今市售保養品種類多元，關於抗老的成分更是百百種，到底哪些成分在專業醫師眼中是真正具備有效性的呢？邱品齊醫師解答：「每個人適合的成分都不同，若以一般膚質來說，實證上最有效的抗老成分包含：維他命A、維他命C、維他命B3，但若屬於敏感肌，上述成分就不建議貿然使用，應挑選更溫和、適合自身膚況的產品。」

正確抗老觀念4：明星抗老成分-外泌體要小心

「外泌體」標榜有著醫美療程級的效果，同時產品價格也相當昂貴 source : pexels

除了我們熟悉的A醇、維他命C，甚至各品牌多樣化的獨家抗老成分與科技外，這幾年市場上更盛行以生物活性因子為修護能量的抗老新成分「外泌體」。「外泌體」標榜有著醫美療程級的效果，同時產品價格也相當昂貴，到底是否值得一試？邱品齊醫師坦言，目前最需要留意的抗老成分就是外泌體，外泌體不見得不安全，但多數民眾並不熟悉其成分內容與細節，不僅容易有花了大錢用了無感的問題，也可能在未知的情況下引發不適風險。

正確抗老觀念5：敏感肌友善成分有這些

據臨床數據調查，全台灣有將近八成民眾患有敏感肌症狀而不自知 source : Cetaphil

據臨床數據調查，全台灣有將近八成民眾患有敏感肌症狀而不自知，也使得低敏感、溫和型保養產品的需求量上升。這也讓人擔心，敏感膚質除了保濕、清潔外是否仍有什麼合適的抗老配方可以選擇？邱品齊醫師分享，敏感肌友善成分包含：B3、B5、胜肽、甘油，挑選保養品時可以優先認明上述成分，從基礎做起同樣也可以達到抗老期待。

