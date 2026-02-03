皮膚科一號難求！ 代排黃牛喊價1500 最高罰25萬

彰化縣 / 綜合報導

彰化市一家皮膚科，平常看診患者多，但現場掛號名額有限，診所早上9點才看診，結果7點就有人帶板凳來排隊，由於看診排隊相當辛苦，現在就出現了代排掛號的「排隊黃牛」收費每人喊到1500元，還強調「全日皆可代排、便宜收費」，而診所為了遏止代排掛號，已經取消網路和電話掛號，只開放現場掛號和複診預約，衛生局強調，如果查獲代排屬實，依據醫療法最重開罰25萬元。

皮膚科診所門口，早上還沒到9點看診時間，門口已經排了長長的人龍等待看診，甚至有人帶板凳來排隊。

記者VS.民眾：「(妳說9點看診，幾點就有人來排)，7點就會有人來了。」民眾：「我今天來(排隊)半個多小時了。」記者VS.民眾：「不然怎麼站得到第一位。」

據了解，這家診所專治異位性皮膚炎，地方口耳相傳，不少婆婆媽媽專程帶著孩子求診，由於患者多，大家排隊看診相當辛苦，後來就出現了代排掛號的排隊黃牛，強調全日皆可代排，費用絕對便宜得嚇嚇叫。

記者VS.民眾：「不會(找代排)，(自己來排就好了)，對。」民眾：「(代排)當然不好啊，因為這樣是不公平的，見仁見智，因為有的人不方便排隊。」

排隊黃牛還強調，他們代排和皮膚科沒有任何關係，事實上為了遏止代排掛號，診所後來已經取消網路和電話掛號，只開放現場掛號，以及複診預約括號，衛生局也接到民眾反映。

彰化縣衛生局醫政科長劉慧君：「利用傳播媒體或其它方法宣傳醫療業務，以達招來患者醫療為目的之行為，處新台幣5萬元以上25萬以下罰鍰。」

衛生局強調，看病掛號屬於醫療服務的一環，不是一般消費服務，不能有代購或跑腿行為，儘管縣府呼籲民眾，不要把醫療當成商品交易，但如果有人不想辛苦排隊看診，排隊黃牛就會繼續存在。

