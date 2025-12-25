皮膚紅疹不一定是過敏 醫師提醒恐是免疫風濕疾病警訊
年約50歲的林小姐，年輕時在美國被診斷異位性皮膚炎，是標準的過敏患者，長大後控制良好、病況穩定，直到近年回台灣，不僅皮膚症狀捲土重來，也開始出現關節腫痛的症狀，就醫檢查後，確診為類風溼性關節炎。臺中榮民總醫院過敏免疫風濕科主治醫師譚國棟以林小姐案例解答，「異位性皮膚炎和類風溼性關節炎，確實都和免疫系統的過度活化有關，後來她使用能同時控制兩種疾病的免疫調節劑，僅三個月就恢復穩定，這也代表過敏與風濕免疫疾病雖並不相同，但背後的免疫失衡機轉是相通的，因此使用同一種藥物才能達到一石二鳥的效果。」
過敏是否會進展成免疫風濕疾病？醫師這樣說！
過敏可謂免疫系統失調的另一個面向，譚國棟醫師表示，人體的免疫系統原本應該對抗外來細菌與病毒，卻在基因、環境或賀爾蒙等因素影響下「搞錯敵人」，轉而攻擊自身正常組織或器官，過敏患者盛行率高，以過敏性鼻炎、氣喘與異位性皮膚炎最常見，但許多民眾也疑惑，過敏是否會進展為免疫風濕疾病？根據目前少數的研究發現，過敏患者日後罹患免疫風濕疾病的機率約高出1.5倍1，雖然風險並不高，且尚無法明確證實其因果關係，但仍提醒我們，免疫系統的平衡狀態非常關鍵。
在門診中，許多患者以為自己只是「過敏體質」，卻沒想到長期皮膚紅疹、關節痠痛、疲倦無力等症狀，其實可能是罹患免疫風濕疾病。譚國棟醫師指出，「免疫風濕疾病並不常見，但一旦發作，就可能造成身體失能。女性尤其是高風險族群，務必要留意身體發出的早期警訊。」免疫風濕疾病症狀往往慢性且嚴重，常見疾病包括紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、乾燥症、僵直性脊椎炎、皮肌炎等。
譚國棟醫師表示，其中僵直性脊椎炎與類風濕關節炎最常見，僵直性脊椎炎的盛行率約為1.4%2，類風溼性關節炎則是每十萬人口中，約有97人是患者3，而紅斑性狼瘡及乾燥症則約每十萬人中五十至一百人，「雖然盛行率、發生率皆不如過敏疾病，但許多患者即使沒有到失能程度，也會因為慢性疼痛或疲倦等症狀，大大影響生活品質。」
過敏皮膚症狀和風濕免疫疾病如何區分？醫：看是否具有「光敏感」特性
女性為免疫風濕疾病的高風險族群。譚國棟醫師說明，「免疫細胞一般分為T細胞和B細胞，兩者互相平衡，當女性在懷孕或賀爾蒙變化，為了避免身體將胎兒視為外來物而排斥，免疫系統會調整平衡，使得T細胞反應降低、B細胞製造抗體的能力變強。然而，當這個平衡稍微失調，就可能讓抗體攻擊到自己，產生自體抗體，進而引起發炎與疾病。」除了性別因素，遺傳與環境也扮演重要角色。若父母有風濕免疫疾病，子女罹病風險約2-3倍4。此外，病毒感染、空氣污染等環境刺激，都可能觸發免疫系統異常反應。
譚醫師提醒，有些免疫風濕疾病在早期會被誤認為皮膚過敏或濕疹，尤其是乾燥症、皮肌炎或紅斑性狼瘡等，這類的疾病皆有「光敏感」的特性，如果皮膚紅疹好發在臉部、胸口、上背或手臂外側等『曬得到太陽的地方』且曬太陽後症狀加劇、持續一週不退，就要懷疑可能是免疫性皮膚病，而非一般濕疹。他也提到，部分免疫疾病會影響肺部，出現類似氣喘的喘鳴或呼吸困難，甚至是「菜瓜布肺」等間質性肺炎，「若氣喘治療效果不佳，或伴隨其他全身症狀，就應盡早轉診檢查。」
風濕免疫疾病怎麼診斷？抽血與抗體檢測是診斷關鍵
當懷疑為免疫風濕疾病時，醫師會先詳細詢問病史與症狀，再搭配理學檢查與抽血。「免疫風濕疾病多與B細胞產生的抗體有關，因此血液檢查能協助確認是否有異常抗體。」譚國棟醫師說明，有時也會同時檢測過敏相關的IgE抗體，以協助區分過敏與免疫疾病。
確診後，治療會依病情輕重分級進行。「治療的兩大目標是避免失能與維持生活品質。」譚國棟醫師指出，輕症可使用免疫調節藥物控制，嚴重影響器官如腦、腎者，則需更積極治療，由於屬於慢性疾病，藥物通常需使用數週至數月才見效；若急性期症狀劇烈，會先以類固醇短期控制。
有過敏體質的人不必恐慌！良好生活習慣是最好的免疫調節
對於有過敏體質的人，譚國棟醫師強調不需過度恐慌，「雖然統計上罹患免疫風濕疾病的風險略升，但實際個案數仍少。」他建議民眾透過健康生活型態來穩定免疫功能，睡眠充足、規律作息、適度運動、均衡營養的飲食，可維持免疫調節，並降低免疫系統負擔5-7。此外，環境控制如減少空氣污染、遠離過敏原，對過敏與免疫疾病的預防都能帶來正面效果。
譚國棟醫師提醒，免疫風濕疾病雖不常見，但一旦發作影響深遠。若有長期關節痛、皮膚紅疹或原因不明的疲倦，應儘早就醫，由專科醫師評估是否涉及免疫系統問題，及早介入治療，生活品質才有保障。
「2025年免疫風濕疾病病友會聯合大會」將於12月20日（星期六）假臺中榮總舉辦，這是台灣免疫風濕病友社群一年一度的重要盛事，將聚集來自全台各地的病友、家屬與關心免疫疾病的夥伴，會中除了依照不同疾病類別 （如紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎、乾癬關節炎等）分組討論以外，大會也將安排病友經驗分享、互動交流活動，透過衛教講座、醫師現場QA等方式，傳遞最新治療趨勢與照護資訊，邀請大眾一起來共襄盛舉！
參考文獻
1. Lai NS, Tsai TY, Koo M, Lu MC. Association of rheumatoid arthritis with allergic diseases: A nationwide population-based cohort study. Allergy Asthma Proc. 2015 Sep-Oct;36(5):99-103. doi: 10.2500/aap.2015.36.3871. PMID: 26314811. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26314811/
2. 陳揚卿、蔡偉儀、吳政翰（2008）。僵直性脊椎炎之診斷與處置。基層醫學，23(12)，387-392。https://doi.org/10.6965/PMCFM.200812.0387
3. Kuo CF, Luo SF, See LC, Chou IJ, Chang HC, Yu KH. Rheumatoid arthritis prevalence, incidence, and mortality rates: a nationwide population study in Taiwan. Rheumatol Int. 2013 Feb;33(2):355-60. doi: 10.1007/s00296-012-2411-7. Epub 2012 Mar 27. PMID: 22451027. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22451027/
4. Frisell T, Holmqvist M, Källberg H, Klareskog L, Alfredsson L, Askling J. Familial risks and heritability of rheumatoid arthritis: role of rheumatoid factor/anti-citrullinated protein antibody status, number and type of affected relatives, sex, and age. Arthritis Rheum. 2013 Nov;65(11):2773-82. doi: 10.1002/art.38097. PMID: 23897126. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23897126/
5. Hoopes EK, D'Agata MN, Berube FR, Ranadive SM, Patterson F, Farqu har WB, Edwards DG, Witman MA. Consistency where it counts: Sleep regularity is associated with circulating white blood cell count in young adults. Brain Behav Immun Health. 2021 Feb 28;13:100233. doi: 10.1016/j.bbih.2021.100233. PMID: 34589748; PMCID: PMC8474608.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34589748/
6. Nutrition and Immunity : https://nutritionsource.hsph.harvard.edu/nutrition-and-immunity/
7. Shao T, Verma HK, Pande B, Costanzo V, Ye W, Cai Y, Bhaskar LVKS. Physical Activity and Nutritional Influence on Immune Function: An Important Strategy to Improve Immunity and Health Status. Front Physiol. 2021 Oct 8;12:751374. doi: 10.3389/fphys.2021.751374. PMID: 34690818; PMCID: PMC8531728. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34690818/
（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康醫療網、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
延伸閱讀：
.她蕁麻疹頻繁發作，竟是「早上喝1飲品」誘發！ 醫揭：7成可透過1招改善
. 跟蕁麻疹不同！全身起皮疹又紅又癢「蕁麻疹性血管炎」 醫解析病因...會痛還會留疤
其他人也在看
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 140
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 78
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 1 天前 ・ 104
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 65
這筆不是媽媽給的！張文帳戶剩39元「突有神秘進帳」 金流驚人疑點曝
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子。但引起注意的是，傳出13日張文帳戶原本剩下39元卻突然存入一筆現金3985元，之後他隨即領取現金5500元支付作為「前進基地」的商旅費用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 70
張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬
即時中心／林韋慈報導北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。民視 ・ 1 天前 ・ 165
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 1 天前 ・ 58
張文金主不只媽？還能ATM存錢、訂血腥漫畫 10萬頂規筆電48數碼難解
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，不過他的戶頭有小額存款，甚至砸大錢購買電競筆電、訂閱血腥漫畫，警方也懷疑背後金流不只母親。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 45
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 141
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前 ・ 130
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 1 天前 ・ 4
「龍眼沒分到」放話走著瞧！張文暴戾之路早有跡象 保全被開除原因曝光
發生於 19 日的台北車站及中山站隨機殺人案，嫌犯張文以極其殘酷的手段奪走 3 條無辜人命，被外界視為「鄭捷模仿犯」，甚至手段有過之而無不及，張文過去在台中的黑歷史也逐一浮現。據了解，其暴戾性格早在擔任社區保全時就已顯露，當時他竟僅因「沒分到住戶送的龍眼」，就對同事發出死亡威脅，最終不僅被辭退，更因此鬧上法庭。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 43
禾浩辰求婚影片曝光！ 吳品潔落淚談「甜蜜細節」：你是這麼好的人
禾浩辰24日宣布向女友吳品潔求婚成功，身為這場浪漫求婚中的女主角，吳品潔在傍晚左右，也曬出被求婚時的影片，幸福地說：「每個日子，我都知道你是這麼好、這麼溫柔的人。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前 ・ 4
不是媽媽金援！張文作案前「突有3985元神祕款項」入帳 檢警追金流
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成4死11傷。張文自從被空軍汰除後，曾擔任一年保全工作，而後便沒有薪資...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 74
張文哥哥悄現身北車悼念現場！茫茫花海藏親筆信 感謝余母：您將英雄帶來世上
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導27歲男子張文19日在台北市台北車站、中山商圈發動隨機殺人案，先以煙霧彈與汽油彈製造大量煙霧，引發現場民眾恐慌後，再持...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 23
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 2 天前 ・ 10
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 291
45年老牌撐不住了！新昕纖桃園龜山廠爆89名員工明年2月解雇
經營45年的老牌紡織廠新昕纖（4406）今（24）日公告，因原料價格上漲、電價連年調漲，加上訂單外移與低價進口紗線競爭，公司營運持續承壓，董事會決議進行業務緊縮，並依法辦理桃園龜山廠員工大量解僱案。傍晚重訊再度公告將於2026年2月資遣桃園龜山廠約89名生產相關員工。Yahoo奇摩股市 ・ 17 小時前 ・ 81
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 1 天前 ・ 422
MLB》曾讓背號給大谷獲保時捷贈禮！前道奇火球男「不打了」
以鮮明個性與火辣發言聞名的前道奇隊火球男凱利（Joe Kelly），在歷經一整年未獲大聯盟合約後，近日於節目中正式表態「不打了」，暗示其13年的職棒生涯已畫下句點。現年37歲的凱利即便選擇告別賽場，仍不改其直言不諱的本色，強調自己不想使用「退休」一詞，認為該詞應保留給服役或工作至65歲的人，對於運動員而言，單純只是「不再比賽」而已。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 10